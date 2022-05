Real Madrid campeão e Brasileirão: o resumo do final de semana

O final de semana passou com mais um campeão em uma das grandes ligas europeias. Desta vez foi o Real Madrid quem levantou a taça ao golear e conquistar o título do Campeonato Espanhol de maneira antecipada. Por aqui, mais uma rodada de Brasileirão aconteceu e quem se deu bem foi o Corinthians, que voltou a dormir como líder. Além disso, houve as estreias de Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Confira, a seguir, um resumo do final de semana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Corinthians volta a dormir na liderança do Campeonato Brasileiro

Foram disputados oito jogos da 4ª rodada do Brasileirão entre sábado e domingo. Palmeiras e Flamengo já haviam se enfrentado em partida antecipada, enquanto São Paulo e Santos fazem clássico nesta segunda-feira. Assim, com os tropeços do Atlético-MG, que ficou no empate no Goiás, a rodada foi favorável ao Corinthians, que venceu o Fortaleza por 1 a 0 e dormiu como líder do campeonato. O Timão só será ultrapassado em caso de vitória do Peixe.

Ou empate ou jogo decidido por um gol de diferença. Eu falo que eu sou o mais equilibrado… E tô só começando! Haja coração, amigo! pic.twitter.com/IMai7AJf9w — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 1, 2022

Palmeiras e Flamengo estrearam na Copa do Brasil

O final de semana também foi de jogos pela Copa do Brasil. No sábado, o Palmeiras fez a sua estreia na competição e venceu a Juazeirense por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri. Já no domingo, foi a vez do Flamengo entrar em campo. Contra o Altos, no Albertão, em Teresina, o Rubro-Negro repetiu o roteiro do time paulista e também venceu de virada por 2 a 1.

VIRADA RUBRO-NEGRA NO PIAUÍ! 🔴⚫ Jogando fora de casa, o @Flamengo venceu o @OficialAltos por 2️⃣ a 1️⃣ e leva vantagem para o jogo de volta! 📸: Gilvan de Souza ▶️ Jogo de volta: 11/05, a definir#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/Lxy2sm716D — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) May 1, 2022

Continua após a publicidade

Real Madrid campeão espanhol e Marcelo recordista

Em solo europeu, o Real Madrid foi mais uma equipe a confirmar o título de uma das grandes ligas europeias. Ao vencer o Espanyol por 4 a 0, com direito a dois gols de Rodrygo, os Merengues venceram o Campeonato Espanhol pela 35ª vez em sua história. A conquista foi ainda mais especial para o lateral-esquerdo Marcelo, que chegou ao seu 24º título pelo clube e se isolou como o maior vencedor da história do clube.

Briga quente no Campeonato Inglês

Se na França, na Alemanha e na Espanha os títulos já foram decididos, a disputa na Inglaterra ainda segue acirrada. Na disputa pela taça, Manchester City e Liverpool seguem colados nas primeiras posições. Os citizens, que lideram o campeonato, golearam o Leeds por 4 a 0, com gols dos brasileiros Fernandinho e Gabriel Jesus. Já o Liverpool bateu o Newcastle por 1 a 0. Na zona do rebaixamento, o Everton contou com a estrela de Richarlison para vencer o Chelsea por 1 a 0 e ganhar sobrevida na luta contra o descenso.

O gol MONUMENTAL de @richarlison97 que garantiu a nossa vitória! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/G7OkBZGR7N — Everton (@Everton_PT) May 1, 2022

Morte de Mino Raiola, empresário italiano

Ainda no sábado, o futebol europeu teve a notícia da morte de Mino Raiola, empresário italiano que agenciava as carreiras de estrelas como Ibrahimovic, Pogba e Haaland. A causa da morte não foi divulgada, e a notícia foi divulgada pela família do agente nas redes sociais.