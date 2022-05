Real Madrid campeão da Champions e Brasileirão: o resumo do fim de semana

O final de semana foi agitado e teve como protagonista mais um título do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. Pela 14ª vez em sua história, o clube espanhol saiu vencedor da competição, desta vez ao bater o Liverpool com gol de Vinícius Júnior. Já no Campeonato Brasileiro, houve novidade no topo da tabela, com o Palmeiras roubando a liderança do Corinthians. Confira, a seguir, um resumo do fim de semana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Novo líder no Brasileirão

Nove dos dez jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados neste final de semana e houve mudanças na tabela. O novo líder da competição é o Palmeiras, que venceu o Santos em clássico na Vila Belmiro. O Verdão tirou a liderança do Corinthians, que ficou apenas no empate em 1 a 1 com o América-MG, em Itaquera. Quem também ficou no empate foi o São Paulo, contra o Ceará, no Morumbi. Já no clássico carioca, o Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense no Maracanã lotado e subiu na tabela.

Um empate e cinco jogos decididos pela diferença mínima de gols. Show de equilíbrio! #BR08 com a cara do #CampeonatoDoBrasileiro 🇧🇷 pic.twitter.com/Kqvt3o6Xj0 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 30, 2022

Real Madrid campeão da Champions

O grande momento do final de semana foi a decisão da Liga dos Campeões da Europa, disputada no sábado. Em jogo que teve atraso e confusão envolvendo torcedores no acesso ao estádio, quem levou a melhor dentro de campo foi o Real Madrid, que venceu o Liverpool por 1 a 0 e levantou a “orelhuda” pela 14ª vez em sua história.

Continua após a publicidade

Vinícius Júnior herói do título e adeus de Marcelo

O gol do título do Real Madrid foi anotado por Vinícius Júnior, aos 14 minutos da segunda etapa. O brasileiro saiu como o herói do título, coroando a sua melhor temporada da carreira e o protagonismo que conquistou na equipe. Quem também viveu noite mágica foi Marcelo, que levantou a taça como capitão e se despediu do clube depois de 16 temporadas.

Carlo Ancelotti recordista

Um dos símbolos da conquista do Real Madrid foi o treinador Carlo Ancelotti, que também fez história na noite de sábado. O italiano se isolou como o técnico mais vencedor da Liga dos Campeões da Europa ao levantar a taça da competição pela quarta vez.

Festa em Liverpool mesmo com o vice da Champions

Do lado inglês, mesmo com a derrota e o vice na Champions uma semana depois de também ter ficado na segunda colocação do Campeonato Inglês, não houve tempo para lamentações. No domingo, o Liverpool foi para as ruas da cidade para celebrar os títulos conquistados na temporada pelas equipes masculina e feminina.

Momentos para serem valorizados. Obrigado pelo seu incrível apoio ❤pic.twitter.com/mBq5rDZ2G1 — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) May 29, 2022