Real Madrid bate Athletic Bilbao e conquista Supercopa da Espanha

Na tarde deste domingo, 16, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 para sagrar-se campeão da Supercopa da Espanha em duelo disputado na Arábia Saudita, país que recebe o torneio. Modric e Benzema marcaram os gol da equipe merengue, que ainda teve o brasileiro Militão expulso nos minutos finais da partida.

Melhor na primeira etapa, o Real Madrid só conseguiu abrir o placar aos 37 minutos, quando Rodrygo puxou o ataque em velocidade e tocou para Modric, que finalizou com categoria para colocar a equipe em vantagem.

No segundo tempo, o time de Carlo Ancelotti precisou de apenas seis minutos para ampliar o placar. De pênalti, Benzema bateu firme na bola e deixou o Real Madrid ainda mais confortável. Nos minutos finais, Militão cortou com a mão o cabeceio de Raúl García na pequena área. A arbitragem precisou do VAR para confirmar o pênalti e ainda expulsou o zagueiro brasileiro. Na cobrança, porém, Courtois defendeu com o pé e garantiu a vitória madridista por 2 a 0.

Com a conquista, o Real Madrid conquista o seu 12º título de Supercopa da Espanha. É ainda a primeira taça conquistada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti desde que retornou ao clube. A conquista também foi especial para o lateral-esquerdo Marcelo, que entrou no fim da partida e recebeu a faixa de capitão para levantar a taça após o apito final. Ele chegou ao seu 23º título pelo Real Madrid e igualou a marca de Paco Gento como o atleta mais vitorioso pelo clube.