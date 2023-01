RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao Paulistão neste domingo

Red Bull Bragantino e Corinthians estreiam no Campeonato Paulista de 2023 neste domingo, 15, às 16h (de Brasília). O jogo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, terá transmissão pela Record, em TV aberta, pelo serviço de streaming do Paulistão Play e pelo pay-per-view do Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O Timão, que está no grupo C, entra em campo pela primeira vez na temporada em jogo que marcará a estreia de Fernando Lázaro como técnico da equipe.

O atacante Yuri Alberto, que nesta semana foi comprado em definitivo pelo clube, deve ser um dos titulares neste domingo.

Continua após a publicidade

O Bragantino, por sua vez, está no grupo A e espera repetir a boa campanha do ano passado, quando chegou às semifinais do estadual. Assim como o adversário, a equipe também está de técnico novo: o português Pedro Caixinha, que substitui Maurício Barbieri.

Confira a programação completa dos jogos de domingo pelo Paulistão:

11h

Água Santa x Ferroviária – Premiere e Paulistão Play

16h

RB Bragantino x Corinthians – TV Record, Premiere e Paulistão Play

18h30

São Paulo x Ituano – HBO Max e TNT