RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Red Bull Bragantino e Corinthians entram em campo neste domingo, 8, às 18h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Colados na ponta da tabela, as equipes paulistas duelam para abrir vantagem uma da outra. O jogo terá transmissão pelo Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Até aqui, o Timão tem três vitórias e um empate no campeonato. Depois de vencer o Fortaleza na última rodada por 1 a 0, em casa, chega para o confronto de um empate sem gols com o Deportivo Cali pela Libertadores.

Para o confronto, o técnico Vitor Pereira não poderá contar com o volante Paulinho, lesionado, e o lateral João Pedro, que sentiu um desconforto na coxa. Fagner também é dúvida. Já o artilheiro do time, Roger Guedes, que ficou no banco durante o jogo contra Cali, deve ser usado por Vitor Pereira neste domingo.

Mandantes do jogo, o Bragantino começou a rodada na vice-liderança, com oito pontos. Com dois empates e duas vitórias no Brasileirão, venceu na última rodada o Ceará e empatou no meio da semana, em casa, com o Vélez Sarsfield, pela Libertadores.

O time de Maurício Barbieri deve ir a campo com Cleiton; Aderlan, Renan, Léo Ortiz, Ramon, Eric Ramires, Jadson, Helinho, Hyoran, Artur e Ytalo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Botafogo – Premiere

Continua após a publicidade

16h

Palmeiras x Fluminense – Globo e Premiere

Atlético-GO x Goiás – Premiere

18h

Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere

Santos x Cuiabá – Premiere

19h

Juventude x Internacional – SporTV e Premiere

Fortaleza x São Paulo – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Guarani x Ponte Preta – EPTV

Cruzeiro x Grêmio – Globo (somente para alguns estados)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!