Raphinha marca e homenageia Marília Mendonça em empate do Leeds

O atacante Raphinha voltou a balançar as redes pelo Leeds e homenageou, neste domingo, 7, a cantora Marília Mendonça, que morreu após sofrer um acidente de avião no interior de Minas Gerais. O time empatou por 1 a 1 com o Leicester pelo Campeonato Inglês.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Logo aos 26 minutos da etapa inicial, o brasileiro marcou em uma bela cobrança de falta. Na comemoração, ele tirou a camisa do Leeds e mostrou outra com os dizeres: “Descanse em paz, Rainha da sofrência”.

Destaque da seleção brasileira nas últimas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante voltou a ser convocado pelo técnico Tite e se apresentará neste segunda, 8, para os jogos contra Colômbia e Argentina pela competição.

𝗛𝗮𝗹𝗳 𝗧𝗶𝗺𝗲: Harvey Barnes cancels out Raphinha’s 26th minute strike, as we head into the break at 1-1 pic.twitter.com/NAUtUmSSam — Leeds United (@LUFC) November 7, 2021