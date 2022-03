Raphinha e Gabriel Magalhães são cortados da seleção; Tite convoca Felipe

A Seleção Brasileira tem baixas para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, 20, a CBF anunciou as desconvocações do atacante Raphinha e do zagueiro Gabriel Magalhães, que atuam no futebol inglês.

O atacante do Leeds, que vinha como destaque positivo nos compromissos recentes da seleção, testou positivo para covid-19 nas últimas semanas. Por conta dos protocolos de isolamento, ele não estará à disposição para se apresentar no Brasil e cumprir o período de jogos e treinos com os demais convocados.

Raphinha foi titular nos últimos cinco jogos da Seleção Brasileira. Mesmo assim, o técnico Tite não convocou um substituto para a sua vaga.

Já Gabriel Magalhães, que atua pelo Arsenal, também da Inglaterra, não tem problemas médicos, mas pediu a desconvocação por um motivo pessoal. Ele conversou com o técnico Tite e o coordenador Juninho Paulista para informar sobre a previsão do nascimento da sua primeira filha, que pode acontecer na próxima semana.

A comissão técnica acatou o pedido e cortou o jogador. Para o seu lugar, Tite convocou Felipe, que hoje atua no Atlético de Madri. O zagueiro trabalhou com o treinador no Corinthians e já tem outras convocações no currículo pelas suas atuações no clube espanhol.

A comissão técnica se apresenta na Granja Comary ainda neste domingo, enquanto os jogadores começam a chegar a partir desta segunda-feira. O primeiro compromisso desta data Fifa será contra o Chile, na quinta-feira, 24, às 20h30, no Maracanã.