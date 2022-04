Raphael Veiga, Danilo e Hulk: destaques do Brasil têm vaga na seleção?

Finais e jogos grandes são palcos para partidas memoráveis, e nos estaduais não é diferente. Em um fim de semana com decisões ao redor do país, as atuações de Danilo e Raphael Veiga, campeões paulistas com o Palmeiras, e Hulk, campeão mineiro com o Atlético Mineiro, reacenderam um debate, a poucos meses da Copa do Mundo de 2022: os destaques do futebol nacional têm vaga na seleção?

Veiga e Hulk marcaram dois gols cada em suas respectivas finais, enquanto Danilo também balançou as redes. Em meio à boa fase do trio, as chances com a amarelinha não chegaram: apenas Hulk apareceu em uma convocação de Tite, mas foi utilizado por apenas 11 minutos, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Peru, em setembro de 2021.

O treinador da seleção já parece ter definido a maior parte das vagas para a Copa do Mundo, mas uma convocação com 26 nomes (possibilidade real da Fifa) poderia alimentar a esperança dos destaques no futebol brasileiro. Pesa contra a concorrência pesada nas posições de volante, meia e centroavante.

Danilo

Considerando que Fabinho e Casemiro são os primeiros volantes de Tite e têm vaga praticamente certa no Catar, Danilo tem como principais competidores Fred, Bruno Guimarães e Arthur. O primeiro é titular do Manchester United, com dois gols, quatro assistências e uma média de 2,1 desarmes por partida em 15 jogos no ano. Guimarães, do Newcastle, ainda em adaptação no Campeonato Inglês, não impressiona muito em seu clube, mas fez uma data Fifa de março com duas assistências e um gol na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em La Paz.

A comparação mais favorável para Danilo é com Arthur. O palmeirense tem 13 partidas no ano, com três gols e média de 2,1 desarmes, enquanto o atleta da Juventus não balançou as redes e tem menos ações defensivas. A escolha do jogador revelado pelo Grêmio pode ser por características, pois se trata de um meio-campista que controla a velocidade do jogo com mais facilidade e tem bom passe.

Raphael Veiga

Raphael Veiga parece ter uma missão mais complicada, pensando na maneira que Tite joga. O meia do Palmeiras balançou as redes 10 vezes em 2022 (seis de pênalti), mas encara Lucas Paquetá, que mesmo sem números tão expressivos pelo Lyon, é uma peça que agrada o treinador da seleção.

Outro concorrente forte é Philippe Coutinho, também admirado por Tite e que recuperou a boa fase no Aston Villa, em uma liga mais competitiva do que qualquer competição do calendário brasileiro. O meia tem seis gols e três assistências no ano.

Hulk

Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2021, Hulk se consolidou atuando centralizado pelo Atlético Mineiro e faz um início de ano admirável: marcou 11 vezes em nove jogos. Os principais concorrentes para a posição são Gabigol, do Flamengo, que balançou as redes dez vezes; Richarlison, autor de três gols na última data Fifa; Gabriel Jesus, com apenas um gol em 2022; e Matheus Cunha, que sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito em fevereiro.

Veja os números dos destaques do futebol brasileiro e de seus concorrentes em 2022:

Danilo (Palmeiras)

13 jogos

46,9 passes por jogo

3 gols

0 assistências

2,1 desarmes por jogo

Fred (Manchester United)

15 jogos

37,9 passes por jogo

2 gols

4 assistências

2,1 desarmes por jogos

Bruno Guimarães (Newcastle)

10 jogos

25,9 passes por jogo

2 gols

3 assistências

1,9 desarmes por jogo

Arthur (Juventus)

18 jogos

45,1 passes por jogo

0 gols

1 assistência

1,1 desarmes por jogo

Raphael Veiga (Palmeiras)

17 jogos

10 gols (6 de pênalti)

4 assistências

Philippe Coutinho (Aston Villa)

15 jogos

6 gols (um de pênalti)

3 assistências

Lucas Paquetá (Lyon)

16 jogos

3 gols

3 assistências

Hulk (Atlético-MG)

9 jogos

11 gols (5 de pênalti)

1 assistência

Gabigol (Flamengo)

14 jogos

10 gols (3 de pênalti)

1 assistência

Richarlison (Everton)

15 jogos

4 gols

2 assistências

Gabriel Jesus (Manchester City)

10 jogos

1 gol

1 assistência

Matheus Cunha (Atlético de Madri)

13 jogos

3 gols

2 assistências

