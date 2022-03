Ranking da Fifa definirá cabeças de chave da Copa do Mundo; veja lista

A 242 dias do início da Copa do Mundo de 2022, mais da metade dos classificados já está definida. Até o dia do sorteio, que acontece em 1º de abril, 29 dos 32 times estarão decididos, e em 31 de março os cabeças de chave serão divulgados de acordo com o Ranking da Fifa. Além do Catar, sede do torneio, as sete seleções participantes com melhor colocação ocuparão o pote 1.

Atuais líderes do ranking, Bélgica, em 1º, e Brasil, em 2º, vão para mais um Mundial no pote principal do sorteio. Em seguida, a França, atual campeã mundial, não tem como perder muitas posições até a atualização do dia 31, e disputará a Copa como cabeça de chave. Argentina e Inglaterra, já carimbadas na Copa, também têm imensas chances de seguir no pote 1.

Tendo em vista que, entre Itália (sexta do ranking) e Portugal (oitavo), apenas um chegará à competição, a Espanha, hoje na sétima posição da lista da Fifa, conta com um bom contexto para ser cabeça de chave – tem amistosos contra Albânia e Islândia nos próximos dias. Além disso, caso tanta a seleção italiana quanto a portuguesa fiquem fora, a Dinamarca, atual nona colocada, pode ser beneficiada com uma vaga no pote 1. No entanto, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos e até a Suíça sonham com o “status”, tendo em vista a pequena diferença de pontos no ranking entre eles.

Confira a situação atual do top-15 do Ranking da Fifa:

1. Bélgica – 1828.45

2. Brasil – 1823.42

3. França – 1786.15

4. Argentina – 1766.99

5. Inglaterra – 1755.52

6. Itália – 1740.77

7. Espanha – 1704.75

8. Portugal – 1660.25

9. Dinamarca – 1654.54

10. Holanda – 1653.73

11. Alemanha – 1648.33

12. México – 1647.90

13. Estados Unidos – 1643.34

14. Suíça – 1642.83

15. Croácia – 1620.74

