Ranking da Fifa define os potes do sorteio da Copa do Mundo; veja

Com os jogos das Eliminatórias da data Fifa concluídos, está definido também o ranking da Fifa que servirá como base para definir os potes do sorteio da Copa do Mundo de 2022, que acontece a partir das 13h (de Brasília) desta sexta-feira, 1º, em Doha, no Catar. O Brasil chegará à cerimônia como o líder do ranking, tirando a Bélgica do topo após quatro anos.

Os cabeças de chave, que ocuparão o pote 1, serão o Catar, país-sede, e os sete primeiros colocados do ranking. Pela ordem: Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

No pote 2, estarão os oito melhores colocados seguintes: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia. Com exceção dos uruguaios, todos os outros times podem cair no grupo do Brasil – dois times do mesmo continente não podem ser sorteados no mesmo grupo. Já no pote 3, estão Senegal, Japão, Irã, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia.

Por fim, formam o pote 4 as seleções de Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Gana, além de três times que só serão conhecidos em junho: o vencedor da última repescagem europeia (Escócia, Ucrânia ou País de Gales), o ganhador da repescagem mundial entre América do Sul x Ásia (Peru, Austrália ou Emirados Árabes) e o vencedor da repescagem mundial entre Concacaf x Oceania (Costa Rica ou Nova Zelândia). Deste pote, o Brasil só não pode cair contra Equador e o vencedor da repescagem América do Sul x Ásia.

Veja como ficaram os potes do sorteio da Copa do Mundo, de acordo com o ranking da Fifa atualizado de cada seleção:

Pote 1 (cabeças de chave)

51º – Catar (país-sede)

1º – Brasil

2º – Bélgica

3º – França

4º – Argentina

5º – Inglaterra

7º – Espanha

8º – Portugal

Pote 2

9º – México

10º – Holanda

11º – Dinamarca

12º – Alemanha

13º – Uruguai

14º – Suíça

15º – Estados Unidos

16º – Croácia

Pote 3

20º – Senegal

21º – Irã

23º – Japão

24º – Marrocos

25º – Sérvia

26º – Polônia

29º – Coreia do Sul

35º – Tunísia

Pote 4

37º – Camarões

38º – Canadá

46º – Equador

49º – Arábia Saudita

60º – Gana

Escócia, País de Gales ou Ucrânia

Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Costa Rica ou Nova Zelândia

