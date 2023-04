Ramon convoca seleção sub-20 para amistosos antes do Mundial

O técnico Ramon Menezes convocou nesta sexta-feira, 31, os 23 jogadores da seleção brasileira sub-20 para três amistosos preparatórios, que acontecerão em abril, antes da Copa do Mundo da modalidade.

Entre as sete novidades em relação à equipe campeã do Sul-Americano, em fevereiro, estão os atacantes palmeirenses Endrick e Giovanni e o lateral Vinicius Tobias, do Real Madrid.

As demais caras novas são: os zagueiros Michel (Palmeiras) e Beraldo (São Paulo), o lateral Caíque Melo (Almería) e o atacante Marcos Leonardo (Santos).

A equipe fará três jogos preparatórios em La Frontera, na Espanha. No dia 19 de abril, o adversário é o Uzbequistão ou Senegal. No dia 22, encara a República Dominicana e para encerrar os amistosos terá pela frente o Iraque, no dia 25.

Durante a coletiva na FPF (Federação Paulista de Futebol), Abel Ferreira afirmou que três dos cinco atletas convocados não serão liberados pelo Palmeiras. O técnico do clube não especificou nomes.

A tendência, porém, é que mais clubes não liberem atletas, visto que as principais competições do país começarão em abril.

Continua após a publicidade

Veja a lista completa:

Goleiros:

Kaíque (Palmeiras)

Kauã Santos (Flamengo)

Mycael (Athletico-PR)

Laterais:

Arthur (América -MG)

Vinicius Tobias (Real Madrid)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Patryck (São Paulo)

Zagueiros:

Robert Renan (Zenit)

Caíque Melo (Almería)

Beraldo (São Paulo)

Michel (Palmeiras)

Meio campistas:

Andrey Santos (Vasco)

Marlon Gomes (Vasco)

Ronald (Grêmio)

Alexsander (Fluminense)

Guilherme Biro (Corinthians)

Atacantes:

Pedrinho (Corinthians)

Giovane (Corinthians)

Luís Guilherme (Palmeiras)

Vitor Roque (Athletico-PR)

Marcos Leonardo (Santos)

Geovani (Palmeiras)

Endrick (Palmeiras)