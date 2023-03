Ramon convoca seleção com Rony e Veiga, mas sem Neymar

O interino Ramon Menezes fez nesta sexta-feira, 3, sua primeira convocação à frente da seleção brasileira. O técnico chamou 23 jogadores para o amistoso diante do Marrocos, que será disputado em 25 de março, às 19h (de Brasília), no país africano. Entre as principais novidades, estão chances para o atacante Rony e o meia Raphael Veiga, destaques do Palmeiras, além de cinco jogadores que foram campeões sul-americanos sub-20 com o treinador no mês passado. Já Neymar, principal nome da seleção na última década, não foi chamado por questões físicas.

Confira os 23 convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico Paranaense) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Roger Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico Paranaense)

Ao todo são nove convocados pela primeira vez. Além de Rony e Veiga, os cinco sub-20 que receberam chance de Ramon foram o goleiro Mycael, o lateral-direito Arthur, o zagueiro Robert Renan, o volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque. Além de Rony e Veiga, também são estreantes os volantes André, do Fluminense, e João Gomes, ex-Flamengo e atual Wolverhampton.

Sobre Neymar, o médico Rodrigo Lasmar esclareceu que o motivo da ausência do craque do PSG é físico. Ele sofreu uma entorse no tornozelo e não teria condições clínicas de estar em campo no amistoso do dia 25.

O Brasil fará nessa data Fifa apenas o jogo contra o Marrocos. O time do norte da África foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 2022, terminando em quarto lugar e eliminando favoritos como Bélgica, Portugal e Espanha pelo caminho. Entre os principais nomes da equipe estão o goleiro Bono, do Sevilla, o lateral Hakimi, do PSG, e o meia Ziyech, do Chelsea.

Campeão do Sul-Americano sub-20 em fevereiro, Ramon foi escolhido para comandar a equipe principal de forma temporária até que a CBF anuncie o substituto de Tite, que deixou o cargo após a eliminação nas quartas de final da Copa, para a Croácia, nos pênaltis. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é um dos nomes mais ventilados, mas ele teria que romper seu contrato com o clube espanhol no meio do ano.