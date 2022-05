Rafael Leão, o jovem herói do Milan que deve movimentar o mercado

O Milan voltou a conquistar o Campeonato Italiano após 11 anos de jejum, no último domingo, 22, ao bater o Sassuolo. Entre os destaques do elenco campeão, grandes holofotes estão voltados para Rafael Leão, atacante português de 22 anos que deve movimentar o mercado de transferências. Artilheiro do time na competição com 11 gols e líder de assistências com oito, foi protagonista da conquista nacional, o que pode contribuir na reta final da preparação de Portugal para a Copa do Mundo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Formado nas categorias de base do Sporting, Leão estreou pela equipe principal em outubro de 2017. Nascido em 1999, da mesma geração de nomes como João Félix (Atlético de Madri), De Ligt (Juventus), Kai Havertz (Chelsea) e Darwin Núñez (Bentica), o atacante chama atenção há quase cinco anos. No início da temporada 2018/19, logo após um ataque dos torcedores do time português, Rafael fechou com o Lille, da França.

Ainda muito jovem, a participação direta em 11 gols na temporada fez o Milan crescer os olhos. Depois de um ano no norte francês, o atacante passou a vestir as cores vermelha e preta da Itália, por uma transação de 30 milhões de euros, valor equivalente a 130 milhões de reais na cotação da época.

O ganho de espaço gradual na equipe milanesa antecedeu um 2021/22 explosivo. Sob comando do técnico Stefano Pioli, o atacante se consolidou como peça do lado esquerdo, privilegiando a boa condição atlética — 1,88m de altura com velocidade — e a capacidade de participar ativamente de jogadas mais agudas. Com o título italiano, o prêmio de melhor jogador do campeonato também foi conquistado, além da aparição nas convocações da seleção portuguesa principal, justamente na reta final para a Copa do Mundo.

De promessa a uma realidade em questão de poucos meses, Leão virou pauta em diversos debates esportivos. Em declarações ao DAZN, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho elogiou o português: “Vejo o Rafael Leão jogar, gosto muito dele, é um grande jogador. Atualmente é um dos melhores.” De maneira simultânea à declaração do ex-jogador, o interesse de poderosos clubes europeus passou a gerar dúvidas quanto o futuro do atleta.

Manchester City, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain estão entre os milionários que já demonstraram interesse na joia portuguesa. De acordo com a imprensa europeia, uma transferência para tirar o atacante do Milan giraria em torno de 100 milhões de euros (514 milhões de reais). O contrato de Rafael Leão com a equipe italiana vai até 2024.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!