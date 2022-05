Radar da Copa: os garantidos, quase lá e quem ainda briga por vaga

Na penúltima convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite deu mais indícios de quem estará no avião da seleção brasileira rumo ao Catar em novembro. Com 27 chamados para os jogos contra Japão e Coreia do Sul, em junho, o treinador manteve a base do elenco, acirrou disputas em algumas posições e promoveu uma novidade: Danilo, jovem volante do Palmeiras.

Veja a seguir quem está garantido na Copa, quem está quase lá e os que ainda brigam para estar na lista – que deve ser ampliada de 23 para 26 jogadores, restando apenas a oficialização da Fifa.

GOLEIROS

Garantidos: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

No gol, a situação está definida: Alisson é o titular, enquanto Ederson e Weverton são as opções. Só uma lesão tira um dos três da Copa do Mundo, abrindo lugar para nomes como Everson, do Atlético-MG, ou Santos, do Flamengo.

LATERAIS

Garantido: Danilo (Juventus)

Quase lá: Daniel Alves (Barcelona) e Alex Sandro (Juventus)

Na briga: Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Na direita, Danilo é nome certo e titular, enquanto Daniel Alves é o favorito para a segunda vaga, com Emerson Royal correndo por fora. Já na esquerda, a briga é maior: Alex Sandro é o nome mais consolidado, enquanto Guilherme Arana e Alex Telles são os favoritos na briga pelo segundo posto. Renan Lodi, que já chegou a ser titular, perdeu muito espaço após ficar fora de uma convocação por não se vacinar, e corre por fora.

ZAGUEIROS

Garantidos: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Éder Militão (Real Madrid)

Quase lá: Gabriel Magalhães (Arsenal)

Na briga: Lucas Verissimo (Benfica) e Felipe (Atlético de Madri)

A dupla titular é composta por Thiago Silva e Marquinhos, enquanto Éder Militão é o reserva imediato. A quarta vaga está em aberto, com Gabriel Magalhães ganhando espaço nas últimas convocações e, no momento, à frente de nomes como Lucas Verissimo e Felipe.

MEIO-CAMPISTAS

Garantidos: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon)

Quase lá: Philippe Coutinho (Aston Villa)

Na briga: Bruno Guimarães (Newcastle), Arthur (Juventus), Gerson (Olympique de Marselha), Danilo (Palmeiras), Douglas Luiz (Aston Villa) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Na função de “primeiro volante”, Casemiro e Fabinho são absolutos. Como segundo homem de meio, Fred é o titular, enquanto Bruno Guimarães tem se consolidado como reserva, à frente de nomes como Arthur e Gerson, que perderam espaço. Já o estreante Danilo tenta entrar nessa briga. Na função mais criativa, Lucas Paquetá é nome certo, enquanto Philippe Coutinho retomou a boa fase e deve estar na Copa.

ATACANTES

Garantidos: Neymar (PSG) e Vinícius Júnior (Real Madrid)

Quase lá: Raphinha (Leeds) e Antony (Ajax)

Na briga: Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Rodrygo (Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool) e Gabigol (Flamengo)

A disputa mais acirrada é entre os homens de frente. O astro Neymar é nome garantido, assim como Vinícius Júnior, o melhor brasileiro na temporada europeia. Os pontas Raphinha e Antony têm muita moral com Tite e provavelmente também estarão no avião. Já as outras vagas são uma incógnita, com favoritismo leve para Gabriel Jesus, que retomou a boa fase, Richarlison, que fez gols na convocação passada, e Matheus Cunha, cujo estilo agrada muito à comissão. Os concorrentes de peso são Rodrygo, em ótimo momento no Real Madrid, e Martinelli, que vem bem no Arsenal e voltou a ser convocado. Já Firmino e Gabigol parecem ter perdido espaço.