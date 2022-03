Querétaro pode ser excluído do futebol mexicano após barbárie em campo

Depois das cenas de selvageria do último sábado, 5, entre torcedores dos times mexicanos Querétaro e Atlas, no estádio La Corregidora, que feriu 26 pessoas — nove delas estão hospitalizadas, três em estado grave, segundo últimos dados oficiais — o diretor do portal local Récord, Carlos Ponce de León, informou nesta segunda-feira, 7, que uma assembleia extraordinária entre o presidente da Liga MX e a da Federação Mexicana de Futebol, que está marcada para esta terça-feira, 8, discutirá a desfiliação dos Gallos Blancos de Querétaro do campeonato nacional.

“Então, eu vou te dizer com antecedência, caro leitor Record que exigiu justiça depois de testemunhar o dia mais violento: os Gallos Blancos del Querétaro serão desfiliados da Liga MX. É o que se buscará amanhã na assembleia extraordinária”, informou o jornalista em artigo no qual condenou veementemente a barbárie e a atuação das autoridades.

Além disso, o secretário do Governo de Querétaro, Guadalupe Murguía, já adiantou que o Querétaro, clube pelo qual passou o ídolo brasileiro Ronaldinho Gaúcho, pode perder a concessão do estádio La Corregidora, onde costumavam jogavam como mandantes.

Antes mesmo da assembleia, a Liga Mexicana divulgou que a partir de agora todas as partidas de futebol terão torcida única, sem a presença de visitantes. A Fifa também se pronunciou, repudiando os atos durante o ocorrido e dizendo que a violência é inaceitável e intolerável, “Mais uma vez, a Fifa gostaria de enfatizar que a violência não deve ter absolutamente lugar nenhum no futebol e vamos continuar trabalhando em todos os setores para erradicá-la do nosso jogo”.

A briga entre os torcedores se instaurou por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia por 1 a 0 e torcedores quando um grupo de torcedores do Querétaro teve acesso ao setor visitante. A Promotoria de Querétaro deu início a uma investigação baseada no crime de tentativa de homicídio, segundo informações da imprensa mexicana.

De acordo com o governador Maurício Curi, ninguém foi detido até o momento, mas “a polícia tem utilizado toda a tecnologia possível para que os responsáveis sejam identificados o quanto antes”.

Com base em diversas imagens disponíveis nas redes sociais, foram apontadas falhas no trabalho da empresa de segurança contratada para atuar na partida, cercada de rivalidade e cujos riscos eram conhecidos. Alguns torcedores relatam que os seguranças facilitaram as ações da torcida da casa, deixando a barreira que dividia as duas torcidas se romper propositalmente e permitindo a entrada de torcedores com “armas brancas”.

“Provavelmente estavam todos de acordo (seguranças e torcida do Querétaro), pois era uma divisão muito restrita para nós. A gente não podia passar com moeda, chaves, carteira, nenhum anel, mas eles tinham facas, pistola e pedras”, declarou um torcedor do Atlas ao diário La Republica. Na internet, um vídeo de um policial que estava ao telefone, ignorando toda a briga ao redor dele, viralizou.

Apesar de imagens e vídeos que circularam nas redes sociais mostrando diversos corpos imóveis e ensanguentados, alguns deles sem roupa, o governador Maurício Kuri, disse que não houve mortes, mas sim pessoas desmaiadas, que inclusive já haviam sido identificadas até este domingo, 6, segundo ele “o saldo é de 26 pessoas que necessitaram de cuidados médicos hospitalares (24 homens e 2 mulheres), dessas, três já receberam alta. Dos 23 hospitalizados, três estão em estado grave, 10 em situação delicada e 10 sem gravidade”. Membros da torcida do Atlas denunciam o desaparecimento de colegas e a imprensa local desconfia de que mortes tenha sido ocultadas.

