Quem são os jogadores de futebol ucranianos que morreram na guerra

A Fifpro (Federação Internacional de Futebolistas Profissionais) publicou em sua conta no Twitter uma nota de pesar pela morte de dois jogadores ucranianos: Vitalii Sapylo, 21 anos, e Dmytro Martynenko, de 25 anos. Eles são as primeiras vítimas ligadas ao futebol na guerra entre Rússia e Ucrânia, conflito iniciado na madrugada do último dia 24 de fevereiro com a invasão de tropas russas no território ucraniano.

Sapylo e Martynenko perderam a vida em combate. Sapylo fazia parte da equipa de juniores do Karpaty Lviv e morreu no dia 25 de fevereiro. Martynenko era amador e jogava no FC Gostomel e morreu em sua casa, durante um dos ataques russos. Ambos estavam em Kiev.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022