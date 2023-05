Nos últimos anos, tornou-se natural a contratação de jogadores cada vez mais jovens por clubes da Europa. Utilizando a atratividade de suas competições, poderio financeiro e promessa de evolução, o Velho Continente foca análise em mercados menos ricos e domina a lógica de transferências atual. Resultado disso: cinco dos 21 convocados para a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo já atuam do outro lado do Atlântico.

Entre esses jovens, quatro estão emprestados (contratos se encerram entre os fins de maio e junho) e apenas um defendeu o time que tem vínculo definitivo. Também vale citar que com a abertura da janela do verão europeu, é possível ver mais nomes que vestem a camisa da seleção partindo, como é o caso de Arthur, lateral-direito do América Mineiro já acertado com o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Tendo em vista a distância do futebol nacional, PLACAR traçou breves perfis desses cinco jogadores da seleção brasileira sub-20 que já jogam na Europa. Confira:

Douglas Mendes, zagueiro – FC Liefering (Red Bull Bragantino)

Convocado para substituir Michel, do Palmeiras, lesionado, o defensor é um dos casos curiosos da lista. Aos 18 anos, o zagueiro formado nas categorias de base da Ponte Preta pertence ao Red Bull Bragantino e foi emprestado para o Liefering, da Áustria.

O clube-satélite da multinacional Red Bull foi o palco de três jogos do brasileiro, que deixará a agremiação já em junho deste ano. Somando as passagens pela Macaca e pelo Massa Bruta, Mendes foi a campo apenas 13 vezes, apesar de ser valorizado dentro do projeto no clube de Bragança Paulista. Foi campeão do Sul-Americano sub-20 no início deste ano.

Robert Renan, zagueiro – Zenit

Destaque da base da seleção brasileira e promessa no Corinthians, Robert Renan, de 19 anos, chegou ao Zenit envolvido como parte da negociação do clube brasileiro para a aquisição de Yuri Alberto, no início deste ano. Na Rússia, fez nove partidas e compõe o elenco campeão do Campeonato Russo.

Canhoto e considerado um “zagueiro moderno” pela qualidade com a bola no pé, ele já é especulado em grandes times da Europa. Também campeão do Sul-Americano da categoria, sonha em segundo título da categoria com a amarelinha.

Continua após a publicidade

Matheus Martins, meia-atacante – Watford (Udinese)

Já com certa rodagem profissional, tendo em vista a utilização frequente no Fluminense em 2021 e 2022, Matheus Martins é um dos mais experientes da lista de Ramon Menezes. Negociado pelo tricolor carioca para o Udinese, da Itália, o meia-atacante sequer chegou a jogar e foi emprestado para o Watford, da segunda divisão inglesa.

Pela Championship, a segunda divisão inglesa, fez seis jogos e deu uma assistência. Com contrato de empréstimo até junho deste ano, aos 19 anos, pode ser utilizado na Itália na próxima temporada.

Marquinhos, atacante – Norwich (Arsenal)

Cria do São Paulo, o ponta de 20 anos está prestes a completar uma temporada completa na Europa. Pertencente ao Arsenal desde julho de 2022, mas foi emprestado ao Norwich, da segunda divisão, no início de 2023.

Entre jogos do Arsenal sub-21 e profissional e Norwich, já são 22 partidas no Velho Continente, com seis gols e quatro assistências. Com contrato de empréstimo até o fim de maio, tem esperança em ser utilizado nos Gunners na próxima temporada.

Sávio, atacante – PSV (Troyes)

Carinhosamente apelidado de “Savinho” nos anos de Atlético Mineiro, o habilidoso atacante é um dos que já tem mais tempo na Europa. Negociado para o Troyes, time francês do Grupo City, em junho de 2022, o ponta foi emprestado ao PSV, da Holanda.

O garoto de 19 anos fez 10 jogos pelo time B dos holandeses e oito pela equipe principal. Com futuro indefinido, tem contrato de empréstimo até o fim de junho. Sávio foi convocado para o Sul-Americano, mas não atuou por lesão.