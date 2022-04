Quem são os artilheiros brasileiros da Libertadores

Gabriel Barbosa marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, na última quinta-feira, 28. Com isso, o atacante chegou aos 26 gols em Libertadores e se aproximou de Luizão, maior artilheiro brasileiro no torneio, com 29. Goleador máximo das edições de 2019 e 2021, o camisa 9 flamenguista é o 13º jogador com mais bolas na rede da história do torneio, contando todas as nacionalidades.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Além de se aproximar de Luizão na lista dos brasileiros, Gabigol deixou para trás Fred, do Fluminense, e Palhinha, ex-Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro, que têm 25 gols na Libertadores. Tendo em vista que o líder já é aposentado, o atacante do clube carioca tem chances reais de se tornar o brasileiro com mais gols no torneio ainda nesta temporada.

Fechando os cinco primeiros artilheiros brasileiros da Libertadores, está Célio Taveira. O ex-atacante disputou cinco edições do torneio com o Nacional do Uruguai e marcou 22 gols. O ídolo do time de Montevidéu morreu em 2020, em decorrência da Covid-19.

Veja os maiores artilheiros brasileiros em Libertadores

1 – Luizão – 29 gols

2 – Gabriel Barbosa – 26 gols

3 – Fred e Palhinha – 25 gols

5 – Célio Taveira – 22 gols

6 – Jairzinho – 21 gols

7 – Guilherme, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique – 19 gols

10 – Marcelinho Carioca, Sérgio João e Tita – 18 gols

13 – Robinho – 17 gols

14 – Pelé, Jardel e Zico – 16 gols

17 – Alex e Leandro Damião – 15 gols

19 – Rogério Ceni, Neymar, Thiago Ribeiro e Washington – 14 gols

* jogadores em negrito estão em atividade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!