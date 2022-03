Quem são os 29 classificados à Copa do Mundo e as três vagas em aberto

Os confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 caminham para suas etapas finais e já definiram 29 das 32 seleções garantidas no Mundial do Catar, que acontece entre novembro e dezembro deste ano. O sorteio que irá definir os grupos é nesta sexta-feira,1º de abril, às 13h (de Brasília) no Centro de Exposições e Convenções de Doha, e terá acompanhamento minuto a minuto de PLACAR.

Em junho, as últimas três seleções classificadas serão conhecidas. Uma delas pela repescagem das Eliminatórias europeias: o vencedor da semifinal entre Escócia x Ucrânia – adiada devido à guerra no território ucraniano – fará a final contra o País de Gales.

As outras duas vagas serão definidas pela repescagem mundial, a ser disputada em junho, no Catar. O vencedor do playoff entre os dois terceiros colocados dos grupos da Ásia (Austrália x Emirados Árabes) vai enfrentar o quinto colocado da América do Sul (Peru), enquanto o quarto colocado da Concacaf (Costa Rica) vai jogar contra o campeão das Eliminatórias da Oceania (Nova Zelândia).

Confira a lista das 29 seleções garantidas na Copa do Mundo do Catar e as três vagas ainda em aberto:

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina (cabeça de chave)

Bélgica (cabeça de chave)

Brasil (cabeça de chave)

Camarões

Canadá

Catar (país anfitrião e cabeça de chave)

Coreia do Sul

Croácia

Dinamarca

Espanha (cabeça de chave)

Equador

Estados Unidos

França (cabeça de chave)

Gana

Holanda

Inglaterra (cabeça de chave)

Irã

Japão

Marrocos

México

Polônia

Portugal (cabeça de chave)

Senegal

Sérvia

Suíça

Tunísia

Uruguai

Escócia, País de Gales ou Ucrânia

Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Costa Rica ou Nova Zelândia

