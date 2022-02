Quem o Palmeiras vai cortar do Mundial? Veja como está briga por posições

O Palmeiras levou 27 jogadores para os Emirados Árabes para a disputa do Mundial de Clubes e deixou mais dois no Brasil (Piquerez e Gabriel Veron) aguardando um teste negativo de Covid-19 para viajar. Mas o técnico Abel Ferreira tem até este domingo, 6, para reduzir este número para 23, máximo de inscritos permitidos pela Fifa.

Veja como está a disputa por vagas em cada posição antes da estreia, que acontece na próxima terça-feira, 8, contra o vencedor de Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Goleiros

Vagas: 3

Garantidos: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

A única dúvida era se Vinícius Silvestre testaria negativo para Covid-19 a tempo de ser inscrito. Mas nesta sexta-feira, 4, ele voltou a dar positivo e está definitivamente fora da competição. Mateus, campeão da Copinha pelo sub-20, ocupará a vaga de terceiro goleiro. Weverton é o titular absoluto, e Lomba, o reserva imediato.

Laterais

Vagas: 3 ou 4

Garantidos: Marcos Rocha e Mayke

Na briga: Piquerez, Jorge e Vanderlan

No lado direito, Marcos Rocha e Mayke têm vaga certa. Na esquerda, a situação é mais indefinida: Piquerez é o titular, mas ainda nem viajou aos Emirados porque testou positivo para Covid-19. Se ele não se recuperar a tempo, Jorge e o garoto Vanderlan são as opções. Também há a possibilidade de Abel só inscrever um lateral esquerdo e usar o zagueiro Renan e o meia Gustavo Scarpa como alternativas.

Zagueiros

Vagas: 4

Garantidos: Gustavo Gómez e Luan

Na briga: Renan, Murilo e Kuscevic

Gómez e Luan formam a dupla titular e são indiscutíveis. Entre os outros três zagueiros, um deverá ser cortado. Renan tem a vantagem de ser canhoto e também jogar como lateral esquerdo. A briga deve ficar mesmo entre o recém-chegado Murilo e o chileno Kuscevic.

Continua após a publicidade

Volantes

Vagas: 4 ou 5

Garantidos: Zé Rafael, Danilo e Patrick de Paula

Na briga: Gabriel Menino, Jailson e Atuesta

Zé Rafael e Danilo são os titulares, enquanto Patrick de Paula é o reserva mais usado por Abel. Dependendo do número de atacantes que deseja inscrever, o treinador pode optar por cortar um ou dois volantes. Gabriel Menino tem a vantagem da versatilidade de jogar pela direita; Jailson é o mais combativo dos três; e Atuesta é o mais criativo, com capacidade de armar o jogo de trás.

Meias

Vagas: 2

Garantidos: Raphael Veiga e Gustavo Scarpa

Os dois únicos meias de origem do elenco não correm riscos. Raphael Veiga é peça-chave do time titular, enquanto Scarpa também é bastante utilizado e ainda pode ser escalado como lateral esquerdo, em momentos em que o Palmeiras precisa buscar o resultado.

Atacantes

Vagas: 6 ou 7

Garantidos: Dudu, Rony e Deyverson

Na briga: Wesley, Gabriel Veron, Breno Lopes, Rafael Navarro e Giovani

Dudu e Rony são certezas, e Deyverson é a alternativa imediata quando Abel quer um ataque com um 9 de referência. As outras vagas estão em aberto. Veron não viajou com o grupo por ter testado positivo para Covid-19, mas, caso se recupere a tempo, deve estar na lista. Wesley e Breno Lopes (que já ficou de fora do Mundial do ano passado) são opções de velocidade pelos lados, enquanto Navarro é mais uma alternativa como centroavante. Se Abel “economizar” nas outras posições, pode até levar todos eles. Corre por fora o jovem ponta Giovani, do sub-20.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!