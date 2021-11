Quem leva? Conmebol apresenta anel do craque da Libertadores 2021

Foi lançado nesta quinta-feira,18, no Museu do Futebol, em São Paulo, o anel de diamantes, safira e topázio, que será entregue ao melhor jogador da Copa Libertadores 2021. Os finalistas Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta, do Flamengo, e Weverton, Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras estão concorrendo.

A votação para o The Best of the Tournament será escolhido por meio de votação popular no site fanbridgestone.com e o vencedor será anunciado ao final da partida em Montevidéu, no dia 27 de novembro.

A votação para o melhor jogador do torneio teve início no dia 28 de outubro, no entanto, o anel personalizado com pedras preciosas foi revelado nesta noite pela patrocinadora Bridgestone no museu localizado no Estádio do Pacaembu.

Este será o anel de diamantes, safira e topázio entregue ao melhor jogador da Libertadores 2021. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Veiga, Rony e o Weverton concorrem ao prêmio. Quem leva? pic.twitter.com/RNKvChQ8W4 — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) November 19, 2021

Os últimos vencedores do anel de craque foram Marinho, do Santos, em 2020, e Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019.

Na atual temporada da Libertadores, os finalistas do Rubro-Negro lideram as estatísticas: Gabigol é o artilheiro, com dez gols, Arrascaeta é o líder em assistência, 5, além de quatros gols marcados, já Bruno Henrique têm seis tentos.