Quem é Vlahovic, o jovem mais cobiçado do futebol europeu

Facilidade para finalizar, força física e juventude. Estas são as principais características de Dusan Vlahovic, atacante sérvio de 21 anos, sensação da Fiorentina. Em 2021, ele já balançou as redes 27 vezes em jogos de liga, igualando um recorde de 61 anos no clube de Florença, que pertencia ao sueco Kurt Hamrim. O goleador dos Balcãs é alvo de gigantes europeus como Juventus, Liverpool, Atlético de Madri, Tottenham e Paris Saint-Germain, mas o clube italiano promete fazer jogo duro e pedir algo em torno de 70 milhões de euros (440 milhões de reais) para liberar sua nova joia.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Nascido no dia 28 de janeiro de 2000, em Belgrado, na Sérvia, Dusan Vlahovic se destacou desde as categorias de base. Quando tinha 15 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Partizan, equipe tradicional do futebol sérvio e, aos 16 de idade, estreou profissionalmente e se tornou o atleta mais jovem a atuar com a camisa do clube. Ainda muito imaturo, marcou apenas três vezes em 27 partidas atuando no time de seu país.

Mesmo assim, Vlahovic chamou a atenção do futebol italiano e foi contratado pela Fiorentina em junho de 2017, mas se apresentou ao elenco profissional do clube quando fez 18 anos. Pouco utilizado em sua primeira temporada, o atacante canhoto de 1,90,m explodiu após dois anos no clube, em 2020/21, quando marcou 21 vezes em 40 partidas.

O impacto de Vlahovic na Itália é tão grande que a Gazzetta dello Sport, portal tradicional no país, o comparou a Gabriel Batistuta, atacante argentino que fez história na Fiorentina entre 1991 e 2000 e é ídolo da torcida. “Físico explosivo, chute formidável: Vlahovic parece Batistuta”, foi o título da matéria que afirmou ser óbvio e inevitável resistir à tentação de comparar Dusan ao “Rei Leão” de Florença.

Contudo, o diário já se antecipa ao que deve ocorrer após a eminente saída do sérvio: “Vlahovic será o novo Bati? Não, o sérvio partirá em breve enquanto o argentino permaneceu em Florença entre 1991 e 2000, ano de nascimento de Dusan, e se tornou capitão para sempre. Ainda hoje qualquer porta está aberta para Batistuta em Florença. Vlahovic, se e quando voltar, será vaiado”, escreveu a Gazzetta. Nos últimos anos, a ida de talentos da Fiorentina para a inimiga Juventus, como ocorreu com Juan Cuadrado, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, revoltou a torcida viola.

Continua após a publicidade

De fato, o atacante da Sérvia deve sair em breve e a Juventus pode ser o destino. Recentemente, a equipe de Turim fez uma sondagem de 50 milhões de euros (315 milhões de reais) por Vlahovic, mas a Fiorentina pediu 20 milhões de euros a mais. A equipe de Florença, portanto, faz de tudo para manter a promessa e lhe ofereceu 40 milhões de euros (251 milhões de reais) a serem pagos durante cinco temporadas, o que daria um salário mensal de 660.000 euros (4,2 milhões de reais).

Em entrevista ao Tuttomercatto, o presidente do clube, Rocco Comisso, admitiu a movimentação: “Não sei se o Vlahovic vai assinar um novo contrato. Em cima da mesa estão 40 milhões de euros a serem pagos em cinco anos. É o maior contrato na história da Fiorentina. Oferecemos ao Vlahovic mais do que a Rui Costa [meia português que representou o clube entre 1994 e 2001], e Batistuta. É um grande risco que estamos assumindo “

Dusan Vlahovic faz parte de uma geração sérvia que impressiona pelo poderio ofensivo e foi peça importante para a classificação do país à Copa do Mundo de 2022.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!