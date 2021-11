Quem é Ralf Rangnick, o novo treinador do Manchester United

Novidade em Old Trafford. O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 29, Ralf Rangnick como novo treinador da equipe. O profissional de 63 anos chega com acordo até maio de 2022, uma espécie de teste de fogo até o fim da temporada. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões e já distante do título no Campeonato Inglês, o time ainda sonha com glórias nos próximos meses. O último trabalho do alemão foi chefiar o desenvolvimento do futebol e esportes do Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

“Estou animado por chegar ao Manchester United e estou focado em fazer desta uma temporada de sucesso para o clube. O time está cheio de talentos”, elogiou o novo treinador. “Todos os meus esforços serão para ajudar esses jogadores a realizarem seu potencial, tanto individualmente quanto, o mais importante, como uma equipe”.

Oito dias após o time inglês demitir Ole Gunnar Solskjaer, a decisão do Manchester foi esperar para anunciar um grande e badalado nome apenas para o início da temporada 2021/22. Nomes como os de Maurício Pochettino, do Paris Saint-Germain, e Zinedine Zidane, ex-Real Madrid e atualmente desempregado, foram os mais mencionados pela imprensa inglesa. Erik Ten Hag, do Ajax, e outros são especulados para assumir o clube na próxima temporada.

Rangnick, que não tem experiência em clubes da relevância do United, chega à Inglaterra para aplicar uma filosofia que fez o Schalke 04 brigar pelo título da Bundesliga em 2005, levou o Hoffenheim da terceira divisão à elite alemã em entre 2006 e 2008 e alçou a um patamar estável os times da franquia Red Bull, incluindo um vice-campeonato da Copa Alemã em 2019 e a supervisão do brasileiro Bragantino no primeiro momento após ser adquirido pela empresa austríaca.

▪️ Style of play ⚽️ 👨‍🏫 Get the lowdown on our new interim boss ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Após nove anos dentro dos clubes da Red Bull, em julho de 2021, Ralf foi contratado para chefiar o desenvolvimento de futebol e esportes do Lokomotiv Moscou, campeão russo três vezes na história. O alemão que chega a Manchester para treinar a equipe até maio, continuará mais dois anos na Inglaterra, mas como consultor dos Red Devils.

Escolhido pelo Manchester United, Rangnick terá à disposição um elenco que conta com Raphael Varane, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho e a estrela Cristiano Ronaldo. Atualmente, o time inglês ocupa a oitava posição do Campeonato Inglês, com 18 pontos, 12 atrás do líder Chelsea.

