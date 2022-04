Quem é Rafael Ramos, lateral português contratado pelo Corinthians

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 12, último dia da primeira janela de contratações da temporada nacional, um reforço estrangeiro para a temporada 2022: o lateral-direito português Rafael Ramos. O jogador de 27 anos estava no santa Clara, da primeira divisão portuguesa, e sua contratação foi indicada pelo técnico Vítor Pereira, seu compatriota.

Rafael Ramos assinou por dois anos e teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e, com isso, já está disponível para o duelo de sábado, 15, diante do Avaí, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.

“Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem recebido por todos. É um clube gigante, eu já conhecia desde pequeno quando eu jogava videogame”, afirmou o jogador.

Ele brigará por vaga na posição que tem Fagner como titular absoluto e João Pedro como reserva imediato — sem encantar nas chances que teve, ele deve retornar ao Porto no meio do ano.

Alguns lances do nosso mais novo reforço! ⚽ Que você tenha muito sucesso aqui, Rafael! pic.twitter.com/Z22EH4yAlz — Corinthians (@Corinthians) April 12, 2022

Ramos tinha contrato com o Santa Clara até julho e não foi informado se houve algum pagamento à equipe portuguesa pela antecipação de sua saída. Ele atuou nas categorias de base de Sporting e Benfica e se profissionalizou nos Estados Unidos, por onde atuou pelo Orlando City (entre 2014 e 2017) e Chicago Fire (2018). Na sequência, se transferiu para o Twente, da Holanda, e, por fim, chegou ao Santa Clara em 2019.

Na atual temporada, disputou 23 jogos no Campeonato Português e deu duas assistências. É um jogador de características mais defensivas e força física.

Ramos não poderá defender o Corinthians na primeira fase da Copa Libertadores, mas poderá ser inscrito caso o time avance, e já está liberado para disputar o Brasileirão e Copa do Brasil. A próximo janela de transferências no Brasil será entre 18 de julho e 15 de agosto.