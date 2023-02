Quem é Pedrinho, promessa do Corinthians que pode ganhar chance com Lázaro

O Sul-Americano sub-20, disputado na Colômbia, tem despertado interesse dos torcedores não só pela boa campanha da seleção brasileira até aqui, mas, também, pela nova e talentosa safra de jogadores. Pedrinho, atacante do Corinthians, é mais uma dessas promessas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Aos 17 anos, o jogador tem multa rescisória de 50 milhões de euros (276 milhões de reais) com o clube paulista e pode ganhar chance com o técnico Fernando Lázaro na equipe principal após o torneio continental.

Pedrinho marcou um dos três gols da vitória do Brasil sobre a Venezuela, pela segunda rodada do hexagonal final, na última sexta-feira, 3. Com a bola na rede, o atacante que completou 17 anos no último dia 5 de fevereiro se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção sub-20, então com 16 anos, 11 meses e 29 dias.

Além do tento e do recorde, o camisa 20 da equipe também viralizou nas redes sociais pelo drible desconcertante na partida que deixou o defensor venezuelano no chão.

Destaque da base do Corinthians e da seleção brasileira sub-17, o prodígio foi convocado por Ramon Menezes para a disputa da competição e está entre os jogadores mais jovens do elenco. Mesmo não sendo titular, tem entrado ao longo das partidas e correspondido à altura. Até aqui, foram quatro jogos, um gol, uma assistência e boas impressões.

Continua após a publicidade

“Sou atacante, jogo pelas beiradas. Tenho um bom mano a mano, ofensivo, boa finalização e velocidade. Podem esperar de mim ousadia, alegria, comprometimento e amor à família”, disse o atacante à CBF TV antes da disputa do Sul-Americano.

O talento precoce e a maturidade para jogar com atletas mais velhos não é novidade na carreira do jogador que costuma atuar tanto como meio-campista como atacante. No Corinthians desde os 9 anos, Pedro foi descoberto pelo clube quando jogava futsal pelo Grêmio Barueri.

Aos 15 anos, em 2021, ele foi convidado a participar da Copa São Paulo de Futebol Jr, feito que se repetiu um ano depois, quando foi um dos destaques do elenco. Ao longo das categorias de base, sempre variou entre as equipes sub-17 e sub-20 da equipe do Parque São Jorge. O jogador acumula 31 jogos e 12 gols na carreira, segundo dados do site de estatísticas Ogol.

Com as categorias de base da seleção brasileira as convocações são frequentes. Pelo sub-17, por exemplo, foi campeão do Torneio Montaigu, na França, no ano passado, ao lado de outra joia, esta palmeirense, Endrick.

Tratado como promessa pelo Corinthians, Pedro tem contrato profissional assinado com o clube até março de 2025. Este ano, porém, o clube paulista cedeu a preferência de compra do atacante ao Zenit na negociação da compra definitiva de Yuri Alberto. Isso significa que o clube russo tem preferência na compra futura da joia e sempre será informado caso haja proposta de outros times pelo atleta.

A tendência é que após a disputa do Sul-Americano sub-20, os atletas passem a ganhar mais chances no elenco principal nos clubes. Questionado em entrevista coletiva sobre aproveitar a joia no profissional, o técnico do Corinthians Fernando Lázaro disse: “É um atleta que a gente vê com muito bons olhos, de muito valor. Queremos trazer para perto para acompanhar, mas sem pular etapas e querer projetar passos antes deles irem acontecendo, tem que ser uma coisa natural”.