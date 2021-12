Quem é Paulo Sousa, o técnico português que deve assumir o Flamengo

O Flamengo deve voltar a ser dirigido por um português, mas não será Jorge Jesus. O novo comandante rubro-negro será Paulo Sousa, informou o diário lusitano Record, no último domingo, 26. O acordo ainda não foi oficializado, pois o profissional de 51 anos ainda precisa se desvincular da seleção polonesa, após menos de um ano no cargo, e sob protestos dos dirigentes locais.

O foco inicial dos dirigentes do Flamengo ao viajar para Portugal era trazer Jorge Jesus de volta, mas não houve acordo com o Benfica, apesar da pressão da torcida sobre o treinador. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, então, optou por Paulo Sousa, que, se confirmada sua transferência, terá sua primeira experiência no futebol sul-americano.

Ele foi um meio-campista de destaque, com passagens pela seleção portuguesa e por clubes como Benfica, Sporting, Juventus e Borussia Dortmund (pelos dois últimos, conquistou a Liga dos Campeões em 1996 e 1997, respectivamente). Ainda passou por Inter de Milão, Parma, Panathinaikos, e encerrou sua carreira no Espanyol, em 2002.

Apesar de relativamente jovem, Paulo Sousa já dirigiu mais de uma dezenas de equipes. Iniciou a nova carreira em 2005, dirigindo a seleção sub-16 de Portugal e depois passou pela sub-17, sub-18 e sub-19. Ele foi auxiliar técnico da comissão do brasileiro Luiz Felipe Scolari na disputa da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em 2008, iniciou passagens pela segunda divisão inglesa, por Queens Park Rangers, Swansea e Leicester.

Conquistou seus primeiros título por Videoton FC, atual Fehérvár, da Hungria, Maccabi Tel Aviv, de Israel, e Basel, da Suíça. Em 2015, dirigiu a Fiorentina e levou a equipe toscana à Liga Europa. Em seguida, foi para o Tianjin Quanjian, da China, depois para o Bordeaux, da França, e finalmente para a seleção polonesa, pelo qual disputou a última Eurocopa.

Dividindo opiniões nas redes sociais, Paulo Sousa é pouco conhecido no Brasil. No entanto, análises mostram que o treinador é adepto de um jogo com controle da posse de bola e uma marcação equilibrada quando se defende. Em seu trabalho na Polônia, assim como nos passados, costumava utilizar a formação 3-4-2-1 para atacar, apostando em jogadores abertos pelas laterais, com o intuito de dificultar a marcação adversária. O técnico português utiliza conceitos do Jogo de Posição, filosofia de jogo utilizada por nomes como Pep Guardiola, em seus times e é marcado pela flexibilidade de posturas em diferentes momentos da partida.

A sua provável saída revoltou Cezary Kulesza, presidente da federação polonesa, cuja seleção enfrentará a Rússia na primeira fase da repescagem da Copa do Mundo de 2022. “Hoje fui informado por Paulo Sousa que ele queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, escreveu Kulesza no Twitter.

Destaque da equipe, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, também demonstrou insatisfação. Em declarações ao portal ‘Interia’, a assessoria de imprensa do capitão do capitão polones disse que “Robert está chocado e surpreendido com as ações do trenador Sousa”.