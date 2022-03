Quem é Otávio, brasileiro que ofuscou Cristiano Ronaldo contra a Turquia

Responsável por um gol e uma assistência na vitória de Portugal por 3 a 1 na semifinal da repescagem para a Copa do Mundo contra a Turquia, o meio-campista luso-brasileiro Otávio é um dos destaques da seleção lusitana que busca vaga no torneio do Catar. O palco do jogo decisivo desta terça-feira, 29, contra a Macedônia do Norte, às 15h45 (de Brasília), será mais uma vez o Estádio do Dragão, onde o atleta do Porto se sente mais do que à vontade.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Otávio Edmilson da Silva Monteiro atua no Porto desde 2014. Hoje com 27 anos, é titular do meio-campo da equipe do Dragão. Ele chegou a ser especulado em equipes como Palmeiras, Roma e Milan no ano passado, quando seu contrato estava perto do fim, mas o Porto renovou com o atleta até junho de 2025 e até abriu mão do teto salarial de 1,5 milhão de euros por ano para mantê-lo: ele recebe cerca de 3 milhões de euros (cerca de 15,72 milhões de reais) anuais.

Carreira

Do Brasil, o meio-campista saiu precocemente. Criado nas categorias de base do Santa Cruz, de Pernambuco, entre 2006 a 2010, ele fez os dois últimos anos de sua formação no Internacional e ganhou projeção no cenário brasileiro atuando pelo time gaúcho. Em 2012, “Otavinho”, como era chamado no Colorado devido à baixa estatura, estreou no Campeonato Brasileiro, aos 17 anos. Ao todo, foram 62 jogos e sete gols marcados com a camisa vermelha.

Simplesmente a cria do @SantaCruzFC, Otavio, com um gol e uma assistência para classificar Portugal para a próxima fase das eliminatórias da Copa! pic.twitter.com/ivF0l2aWDw — Copa do Nordeste #Final (@CopaDoNordeste) March 24, 2022

Foi um conselho do técnico Dunga, então à frente do Internacional, que fez o atleta mudar de postura em campo. Enfrentando problemas com a forma física que o fizeram perder espaço na equipe profissional, Otávio recebeu uma bronca do técnico. Em entrevista ao site da ESPN, em 2016, o próprio jogador falou sobre o assunto.

“Ele disse que eu precisava me cuidar, que precisava cuidar do meu corpo, porque era meu instrumento de trabalho. E graças a essa conversa, eu me motivei e sigo até hoje me cuidando demais, nunca mais deixei passar”, afirmou à época.

Habilidoso e com boa visão de jogo, Otávio logo chamou atenção do Porto e acertou sua transferência para o clube na temporada 2014/15. Sem conseguir se firmar no elenco então comandado por Luís Castro, o atleta foi emprestado ao Vitória Guimarães, mas retornou ao Dragão um ano depois.

Desde então, foram 228 jogos e 24 gols marcados. Além disso, conquistou o campeonato português duas vezes (em 2017/18 e 2019/20) e a Taça de Portugal e a Supertaça outras duas (em 2019 e 2021). Visto pelo técnico Sérgio Conceição como importante no setor de criação da equipe, Otávio foi titular em 38 partidas na última temporada.

Seleção

Já no Porto, Otávio chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20, em 2016. Mas as aparições não foram permanentes. Desde 2019 com nacionalidade portuguesa, o jogador foi chamado pela primeira vez para a seleção europeia na data Fifa de setembro do ano passado. Até aqui, foram apenas três jogos, mas com dois gols e várias boas impressões.

Ao lado do craque português Cristiano Ronaldo e do também luso-brasileiro Matheus Nunes, a seleção portuguesa de Otávio espera carimbar a vaga contra a Macedônia do Norte para voar mais altos na Copa do Mundo, em novembro e dezembro, no Catar.

