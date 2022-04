Quem é o uruguaio que encantou Klopp e deve movimentar R$ 400 milhões

O uruguaio Darwin Núñez, 22 anos, é o principal nome do Benfica que jogou na quarta-feira, 13, diante do Liverpool pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Mesmo com a eliminação dos Encarnados, o atacante fez um gol e teve atuação elogiada pelo técnico do rival, o alemão Jürgen Klopp. Na temporada, Darwin já acumula 32 gols em 37 jogos e entrou na mira de grandes clubes europeus.

O Benfica vê a saída do jovem atacante como inevitável. “É natural que desperte o interesse dos grandes clubes europeus. Naturalmente, vai acabar saindo, não sei se no final desta temporada ou na próxima”, admitiu o técnico Nélson Veríssimo em entrevista coletiva no último domingo, 10.

“Como torcedor do Benfica, espero que seja uma transferência que passe por números próximos dos de João Félix”, completou Veríssimo em uma referência ao ex-jogador do Benfica, João Félix, vendido ao Atlético de Madri por 127 milhões de euros há três anos.

Embora inevitável, o clube português não deve abrir mão facilmente de sua principal peça. Em fevereiro, recusou uma proposta de 45 milhões de euros (cerca de 238 milhões de reais) do inglês West Ham pelo jogador.

Habilidoso e com ótima finalização, Darwin é o atual artilheiro do Campeonato Português, com 24 gols marcados em 24 jogos, além de três assistências. No último jogo, diante do Beneleneses, marcou os três gols da vitória da equipe.

Darwin Nuñez (22 anos) na temporada 21/22: ⚔️ 37 jogos (28 titular)

⚽️ 32 gols (!)

🅰️ 3 assistências

⏰ 69 mins p/ participar de gol (!)

💯 Nota SofaScore 7.32 💎🇺🇾 pic.twitter.com/ch0lfzAKT4 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) April 13, 2022

Pela seleção uruguaia foi convocado recentemente por Diego Alonso para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ao todo, soma oito jogos, duas bolas na rede e é uma das esperanças de gols da Celeste em novembro, no Catar.

Mas foi na atual temporada da Liga dos Campões que o uruguaio passou a chamar atenção do futebol internacional. Darwin fez seis gols em dez jogos na competição. Foi dele, aliás, o gol da classificação às quartas de final contra o Ajax, em Amsterdam.

Diante do Liverpool, marcou nos dois jogos. No estádio da Luz, em Portugal, fez o gol que manteve vivo o sonho da classificação e no jogo da volta, em Anfield, além de uma bela atuação, o gol de empate.

Não à toa, chamou atenção do técnico adversário, que pontuou sobre sua atuação diante dos Reds. “É fisicamente forte, rápido, calmo para finalizar. Muito bom. Se se mantiver sem lesões terá uma grande carreira pela frente”, disse o treinador do Liverpool.

🦅 Darwin Núñez, destaque da campanha do Benfica ⚽⚽⚽ Tem alguma carta na manga guardada para hoje? 🃏#UCLvideo I #UCL pic.twitter.com/n5GuuRv8ud — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) April 13, 2022

Natural de Artigas, no Uruguai, Darwin começou a carreira nas categorias de base do tradicional clube uruguaio Peñarol. Em 2018, foi para o profissional e um ano depois foi transferido ao Almería, da Espanha, onde balançou as redes 16 vezes em 32 jogos.

Defendendo a camisa dos Encarnados, soma ao todo, 46 gols em 81 jogos entre as temporadas 2020/2021 e 2021/2022. Seu contrato encerra em junho de 2025, mas pode sair na janela do verão europeu por cerca de 75 e 80 milhões de euros (cerca de 400 milhões de reais), segundo o jornalista especializado em transferências Fabrízio Romano.

