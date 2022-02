Quem é o Tuntum? Time de oito meses quer ser surpresa na Copa do Brasil

Apesar do pouco tempo de existência no futebol, o Tuntum Esporte Clube já tem grandes ambições na Copa do Brasil. Na quarta-feira, 23, o “caçula” maranhense derrotou o Volta Redonda-RJ por 4 a 2, passou para a segunda fase da competição nacional e premiou seus jogadores com 150 mil reais pela vaga, a serem divididos pelo elenco.

A alegria pela classificação histórica na Copa do Brasil foi tanta, tanto da comissão técnica do Tuntum quanto da população da cidade, que o prefeito Fernando Pessoa decretou feriado municipal.

O próximo desafio da equipe será contra o Cruzeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida. O jogo será em partida única, com o Tuntum como mandante. O clube já avisou que, caso consiga derrubar o gigante mineiro e passar à terceira fase, a premiação para o elenco será ainda maior: 200 mil reais.

O time maranhense foi fundado em 1º de junho de 2021, na cidade de Tuntum, a cerca de 374 km da capital São Luís. O elenco é majoritariamente composto por atletas jovens, que apesar da pouca experiência são muito competitivos.

Comandado pelo técnico Danilo Brito, o Leão dos Cocais, como é conhecido, é patrocinado pela Prefeitura de Tuntum, que fornece estádio para treinamento, material, salário para toda a equipe e uma estrutura satisfatória diante da realidade do futebol do Maranhão.

Após disputar a Série B do Campeonato Maranhense, o clube conseguiu garantir vaga na primeira divisão do Estadual e para a Copa FMF, torneio organizado pela federação local para definir os representantes do estado nas disputas da Série D e da Copa do Brasil. Com a classificação, o time recebeu recursos que foram investidos na estrutura do clube. Agora, precisará passar pelo Cruzeiro para manter o sonho vivo.

