Quem é o Globo, novo clube potiguar que eliminou o Inter na Copa do Brasil

O Globo Futebol Clube, do Rio Grande do Norte, entrou em evidência após eliminar o Internacional da Copa do Brasil, na última quinta-feira, 3, jogando em Ceará-Mirim, cidade-sede do clube. Com apenas nove anos de idade, o time aplicou 2 a 0 no Colorado e avançou, no que já é a melhor campanha de sua história no torneio.

Agora, a modesta equipe encara o Brasiliense, do Distrito Federal, para seguir sonhando com uma jornada histórica. O time que chama a atenção pelo nome, cores, precocidade e localização conta com histórias curiosas. O trabalho atual já resultou em um título do Campeonato Potiguar em 2021 e mostra que o Globo vai muito além de um clube simpático.

PLACAR separou elementos do meteórico Globo FC. Confira:

Homenagem ao canal de TV

Fundado em 18 de outubro de 2012, em Ceará-Mirim, cidade do interior do Rio Grande do Norte, o Globo Futebol Clube foi uma criação do empresário Marconi Barretto – posteriormente eleito prefeito da cidade, mas cassado por abuso de poder econômico. Oficializado pela Federação Potiguar em 2013, o clube leva o nome da maior emissora de televisão do país, a Rede Globo. E não se trata de coincidência, mas sim de uma homenagem de Barretto a Roberto Marinho, criador do canal.

O empresário, dono e presidente do clube, faz questão de enfatizar que admira a trajetória do jornalista sempre que possível. “Sempre tive uma admiração enorme por tudo que acompanhei da vida dele, a evolução de tudo que fez”, disse ao Uol Esporte, quando o time ainda dava os primeiros passos.

Cores alemãs

Além da inspiração na TV, o clube foi criado com admiração à Alemanha. Por isso, o time criado por Barretto leva as cores da bandeira do país europeu: amarelo, vermelho e preto. O escudo do Globo também é estampado com uma águia, tal qual o brasão de armas alemão.

Quando questionado sobre a inspiração germânica, o fundador e presidente faz questão de explicar: “Sempre tive admiração pela cultura alemã. Gosto da seriedade que eles têm, a forma de levar as coisas. É mais uma inspiração.”

Vencedor precoce

Com apenas um ano de existência, o Globo conquistou a segunda divisão do campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Recebendo alto investimento, o time, no ano seguinte, em 2014, já foi vice do estado e conquistou a Copa Rio Grande do Norte e a Copa FNF. Um início explosivo.

As grandes coroações, no entanto, aconteceram em 2017 e 2021. Cinco anos atrás, o clube foi vice da Série D e conquistou acesso à terceira divisão do Brasileirão. Já no ano passado, o Globo foi campeão potiguar sobre o tradicional ABC, maior vencedor do estado.

Estádio próprio e desenvolvimento da cidade

Quando decidiu investir no Globo, o empresário Marconi Barretto tinha um intuito: o desenvolvimento da cidade de Ceará-Mirim. Localizado a 37 km de Natal, capital do estado, o município de cerca de 74 mil habitantes recebeu, junto ao time, o Estádio Manoel Barretto (nome do pai de Marconi), pertencente ao clube. No processo de construção da “casa da Águia”, o empresário gastou 200 milhões de reais, entregando também seis mil casas populares.

“O projeto é muito maior do que a simples criação de um clube. Queremos desenvolver uma cidade.” O estádio para 10 mil pessoas foi construído em menos de um ano e já abrigou jogos com mando do América de Natal, outro clube tradicional do Rio Grande do Norte.

