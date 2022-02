Quem é Matheus Nascimento, a nova joia precoce do Botafogo

Visto pelo Botafogo como uma oportunidade de se reerguer futuramente, não só pelo alto nível no futebol, mas também por já ser apontado como um enorme potencial de venda futura, o atacante Matheus Nascimento chama atenção por um estilo de jogo diferenciado e incomum de se encontrar em jogadores brasileiros. Até aqui, o repertório é animador: finalizações, maturidade para se posicionar, além de dribles e passes de trivela.

O adolescente de apenas 17 anos de idade é natural do Rio de Janeiro e costumava, durante a infância, jogar bola em uma escolinha de futebol do Botafogo, em Niterói, por pura diversão. Não tinha pretensão nenhuma, dele ou da família, de se tornar profissional.

Em 2015, o garoto foi descoberto e levado para o CT da base do clube alvinegro e não precisou de muito tempo para se destacar diante de todos. Logo começou a ser convocado para as divisões de base da seleção brasileira para ser titular e as sondagens de times europeus começaram a aparecer, também. Desde então, o Botafogo começou a lapidar a joia com mais apresso, visando um futuro promissor tanto para o próprio clube, quanto para o garoto.

Em setembro de 2020, aos dezesseis anos, quando ainda jogava pelo sub-17, Matheus fez sua estreia no profissional, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Foram apenas dez minutos em campo, mas muito bem aproveitados.

Em 2021, mesmo com o time disputando a Série B, o atleta chegou a ser utilizado em três jogos durante a temporada e dividiu seu tempo entre a equipe profissional, realizando treinos especiais com o elenco titular para ganhar mais massa corporal e o sub-20.

Já em 2022, o camisa 90 finalmente ganhou espaço para integrar de uma vez por todas o time profissional. Ele jogou todos os quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca e fez, inclusive, seu terceiro gol com a camisa do fogão, na vitória por 2 a 0 contra o Nova Iguaçu, na segunda-feira, 7. Na partida, foi o autor dos dois, com direito a gol de letra.

Além dos elogios do técnico, Ederson Moreira, a joia do Botafogo já caiu nas graças da torcida que demonstra todo o carinho e apoio por meio das redes sociais, com a hashtag “Faz o M”, sinal que Matheus faz para comemorar os gols, como fizeram após a vitória sobre o Nova Iguaçu.

Segundo a diretoria do clube carioca, a ideia é ter um bom plano de carreira para o jovem ativo, a fim de preparar uma grande venda que sirva para reestruturar o clube, pagar o que deve e organizar uma equipe mais ofensiva e competitiva do que a atual, enquanto têm, dentro dos gramados, um protagonista.

Matheus Nascimento completa 18 anos de idade no próximo mês e pela lei, com a maioridade, o jogador poderá atuar por clubes da Europa. Seu contrato com o Botafogo vai até o meio de 2023 e o clube já disse que pretende renovar e tem dado início às negociações, que podem ficar mais fáceis financeiramente falando, com a ajuda do provável novo dono do Bota, o investidor americano, John Textor.

O próximo desafio do atleta pelo Botafogo será, nesta quinta-feira, 10, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Fluminense. Se ganhar, o time, que soma 10 pontos até agora, mantém a liderança do campeonato Carioca.

