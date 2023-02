Quem é Luciano Vietto, atacante argentino algoz do Flamengo no Mundial

A eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, 7, no Marrocos, passou diretamente pelos pés e pela boa atuação do atacante argentino Luciano Vietto. O camisa 10 do Al-Hilal sofreu os dois pênaltis da equipe saudita e ainda marcou um dos três gols da vitória por 3 a 2.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Vietto incomodou a marcação flamenguista logo aos dois minutos de jogo quando recebeu a bola, avançou para dentro da grande área com velocidade e foi derrubado por Matheuzinho. Depois, sofreu nova penalidade, que gerou a expulsão do meia flamenguista Gerson.

Já no fim da partida, o camisa 10 da equipe dominou com categoria e chutou forte para balançar as redes do goleiro Santos e colocar a equipe na final. Segundo dados do site de estatísticas Sofascore, o jogador acertou 83% dos passes longos e sofreu oito faltas na partida. Ele ainda recebeu a maior nota entre os atletas do Hilal: 7.9.

Continua após a publicidade

🔎 Luciano Vietto (29 anos) é o jogador do Al-Hilal com a maior Nota Sofascore (7.90) no Mundial de Clubes. 🇦🇷👏 ⚔️ 2 jogos (1 titular)

⚽️ 1 gol

⏰ 60 mins p/ marcar gol (!)

👟 4 chutes (3 no gol!)

👊 8 faltas sofridas (!)

✅ 88% acerto no passe (!)

↗️ 83% acerto passe longo (!) pic.twitter.com/bHg1CTBOwP — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 7, 2023

Aos 29 anos, Vietto está no futebol saudita há três temporadas. Natural da cidade argentina de Balneária, o atacante foi revelado pelo Racing, em 2012.

Ainda jovem, foi vendido ao espanhol Villarreal, onde marcou 20 gols em 40 jogos na primeira temporada. Posteriormente, acabou emprestado ao Atlético de Madri e ao Valencia, mas não conseguiu repetir o bom aproveitamento.

Na temporada 2018/2019, chegou ao Fulham, da Inglaterra, novamente por empréstimo. Foram apenas 22 jogos e um gol marcado no futebol inglês. Antes de desembarcar no futebol árabe, teve uma passagem pelo Sporting, de Portugal.

Pelo Hilal, Vietto vive a melhor fase da carreira. Foi campeão da Liga dos Campeões Árabes, da Supertaça Árabe e da Supercopa, além de ter sido campeão saudita duas vezes. Ao todo, soma 64 jogos e 14 gols.

Agora, a equipe saudita espera o vencedor do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Real Madrid. A grande final do Mundial de Clubes está programada para o sábado, 11, às 16h (de Brasília).