Quem é Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca que está na mira do Vasco

Nada de Gabigol, Pedro, Germán Cano ou Pedro Raul. O artilheiro do Campeonato Carioca, até aqui, é um personagem bem menos conhecido dos torcedores. Com sete gols em seis partidas, Lelê, do Volta Redonda, é a principal surpresa do torneio. O atacante de 25 anos balançou as redes contra três dos quatro grandes e, com contrato prestes a vencer, desperta interesse de vários clubes da Série A.

A última vítima de Lelê foi o Fluminense. O atacante marcou o gol da vitória da equipe da Cidade do Aço por 1 a 0 sobre o Tricolor das Laranjeiras na última quinta-feira, 2.

Nas redes sociais, o atual vice-líder do Carioca provocou: “único ‘L’ possível no Rio de Janeiro”, já que, assim como o atacante argentino do Flu, Germán Cano, Lêle também comemora seus gols fazendo a letra “L” com as mãos.

Único L possível no Rio de Janeiro 🤪#EuSouVoltaço pic.twitter.com/p8t3hwN4W2 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) February 3, 2023

Antes disso, o camisa 18 já havia balançado as redes contra outros dois clubes grandes da capital: na derrota para o Botafogo, pela segunda rodada, e na vitória contra o Vasco, na quinta rodada. Além disso, marcou duas vezes nas partidas diante de Audax-RJ e Resende.

Lelê é o apelido de Leanderson da Silva Genésio. Nascido no Rio de Janeiro, o atacante de 1,89 m pertence ao Itaboraí Profute, clube do estado em que foi lançado ao profissional em 2018.

O vínculo com o Volta Redonda vale até o final do estadual. Até aqui são 56 jogos, 22 gols marcados, tendo sido um dos destaques da equipe também na Série C no ano passado – foram sete gols em 20 partidas.

Antes de chegar por empréstim na última temporada, ele ainda teve uma breve passagem pelo Maricá, entre 2020 e 2021, marcando 15 gols em 36 jogos.

O atual bom rendimento no Carioca fez com que a multa rescisória pelo atacante subisse de 1,5 milhão para 4 milhões de reais. Segundo informações do jornalista Marcello Neves, Goiás e Coritiba já fizeram consulta para ter o jogador após o campeonato. Já nesta semana, o Vasco oficializou proposta pelo jogador, como revelado pelo site ge.

O próximo compromisso do Volta Redonda de Lelê será na segunda-feira, 6, diante do Portuguesa, às 15h30 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara o Flamengo no dia 15.