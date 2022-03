Quem é Kayky, a joia brasileira do City que pode estrear na Champions

Habilidoso, bom em tomadas de decisão e cheio de personalidade, o atacante brasileiro Kayky, de 18 anos, é uma das principais joias do Manchester City. Revelado pelo Fluminense, ele foi negociado precocemente por cifras que podem alcançar 170 milhões de reais. Destaque das categorias inferiores e querido pela torcida, passou a receber chances no time principal e foi relacionado por Pep Guardiola pela segunda vez para um jogo de Liga dos Campeões. Agora, diante do Sporting nesta quarta-feira, 9, cresce a possibilidade de uma estreia na competição tendo em vista a confortável vantagem construída pela vitória por 5 a 0 no jogo de ida.

O brasileiro já estreou profissionalmente pelo City, mas acumula poucos minutos em campo. Pelo time principal, o garoto atuou quatro minutos, contra o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra, e outros poucos momentos contra o Norwich City, no Campeonato Inglês.

Muito jovem, o garoto é querido por Pep Guardiola, que demonstra cuidado no lançamento do ponta: “Pouco a pouco Kayky será integrado, tentará jogar pela equipe reserva, buscar ritmo e suas atuações vão definir seu futuro em campo”, disse o espanhol.

Porém, após duas aparições muito rápidas, a esperança por mais tempo contra o Sporting é a larga vantagem conquistada na ida. Veloz e agudo, deve ser uma opção para saídas rápidas e seus dribles podem desmontar a defesa da equipe lusitana. No primeiro jogo – em que Kayky foi relacionado -, o time inglês aplicou um 5 a 0 sobre o português e praticamente definiu a classificação.

Autor de cinco gols em 12 jogos pela equipe sub-23 do Manchester City, Kayky virou assunto nas redes. Quando a lista de convocados para o duelo foi divulgada, um torcedor do clube inglês publicou no Twitter: “Estreia de Kayky na Champions amanhã?”.

Formado em Xerém, distrito de Duque de Caxias que abriga as categorias de base do Fluminense, o garoto fez menos de uma temporada profissional pelo clube carioca antes de ser pinçado pelo City. Parte do público brasileiro, por outro lado, condenou a postura da equipe europeia, como o caso do analista de desemprenho Higor Santos.

“O City Group comprou Kayky do Fluminense para usá-lo no sub-19 do Manchester City em Youth League quando poderia estar competindo em alto nível no Brasil com seu clube formador. São a reencarnação do mal”, explicou o profissional.

Atual campeão da Premier League, o City de Guardiola é líder isolado do campeonato nacional com 22 vitórias em 28 jogos — a mais recente, contundente, 4 a 1 sobre o rival Manchester United, no último domingo. Em todas as competições disputadas no ano, detém até o momento, o quarto melhor aproveitamento com o clube: 75,6% em 41 jogos disputados.

Kaiky, Guardiola e o clube buscam um inédito título da competição. No ano passado, bateram na trave ano passado quando o City acabou sendo derrotado na final pelo Chelsea.

