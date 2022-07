Quem é Giuliano Galoppo, meia argentino desejado pelo São Paulo

A poucos dias da abertura da janela de transferências, o São Paulo busca um reforço para o meio de campo. O nome da vez é Giuliano Galoppo, meia argentino que pode desempenhar várias funções. Aos 23 anos, o atleta do Banfield, de seu país, é um dos nomes promissores do futebol sul-americano e por isso sua contratação pode exigir alto esforço financeiro.

Nascido em 1999, o alvo do time de Rogério Ceni recebeu as primeiras chances como profissional há quatro temporadas. Consolidado desde 2021, é visto pela comissão técnica como o substituto para a lacuna de Gabriel Sara, prestes a ser vendido para o Norwich City, da Inglaterra.

Destro, mas com bom domínio da perna esquerda, Galoppo pode atuar como segundo ou terceiro homem de meio-campo e também demonstrou aptidão para ser um armador mais avançado.

Jogador com qualidades para chegar à frente e finalizar, foi o artilheiro do Banfield na última temporada, com 13 gols, e é quem mais marcou na atual, oito vezes, incluindo um golaço de voleio diante do Boca Juniors, na Bombonera.

Giuliano Galoppo Senhoras e Senhores! pic.twitter.com/snoFXPPjVj — Tirodemeta (@Tirodemeta3) July 13, 2022

Galoppo, aos 23 anos, fez 27 jogos na temporada atual e, além dos gols, anotou duas assistências. A boa fase e a idade do jogador agregam valor ao passe, o que pode encarecer a negociação. Ele tem contrato com o Banfield até o fim de 2023.

Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o São Paulo ofereceu a Galoppo um contrato milionário até junho de 2027 e busca fechar o acordo o mais rápido possível.

🚨Sao Paulo le ofreció un millonario contrato a Giuliano Galoppo hasta junio de 2027.

*️⃣El club brasileño, que ya le realizó una oferta formal a Banfield, busca cerrar el acuerdo de compra lo antes posible, pero aún quedan detalles por terminar. ⌛ https://t.co/snbUNSwv3X — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 14, 2022

O São Paulo é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 14, o Tricolor encara o Palmeiras pela volta das oitavas da Copa do Brasil e pode seguir vivo em mais uma competição.

