Quem é Fabián Bustos, argentino escolhido como ‘salvador’ pelo Santos

O Santos encara neste domingo, 27, o Novorizontino, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada Campeonato Paulista, ainda sob o comando interino de Marcelo Fernandes. A expectativa é a de que o novo técnico, Fabián Bustos, 52 anos, desembarque em São Paulo já nesta segunda-feira, 28, para ser apresentado oficialmente e já iniciar um novo ciclo de trabalho no clube. O escolhido – 18º estrangeiro a dirigir o Santos, o quinto argentino – chega para contrariar uma estatística negativa de decepções recentes como Arial Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille e com o status de salvador.

Ex-meio-campista, Bustos atuou por vários times sul-americanos, mas ganhou notoriedade mesmo à beira do gramado no Equador, onde fez carreira como treinador. É bicampeão nacional com o Delfín (2019) e com o Barcelona de Guayaquil (2020), seu mais recente trabalho.

O técnico rescindiu contrato com o Barcelona na sexta, 25, e chega ao Santos com contrato de dois anos, até o fim de 2023. A aposta dos dirigentes é de um perfil ofensivo para o elenco. Esta será sua primeira experiência no Brasil, o qual ele já classificou como “o melhor futebol do continente”.

¡BIENVENIDO, BUSTOS! ⚪⚫ Fabián Bustos é o novo técnico do Santos FC! O treinador, que estava no Barcelona de Guayaquil, assinou o acordo, faltando assinar o contrato definitivo, nos próximos dias, para assumir o comando da equipe. pic.twitter.com/hGLTGXr78j — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 25, 2022

Estudioso sobre futebol sul-americano, Bustos só esteve à frente de times equatorianos na carreira. Seu primeiro trabalho foi o Manta FC, em 2009. Ainda teve passagens por Deportivo Quito, Imbabura SC, Marcará, LDU Portoviejo, Delfín e, desde 2020, estava a frente do Barcelona de Guayaquil.

Foi no Delfín, de 2016 a 2019, onde começou a ganhar projeção nacional. Mesmo com um elenco limitado e menos verba se comparado aos rivais equatorianos, o time comandado por Bustos fez história: foi campeão inédito do nacional em 2019, após superar a LDU de Quito nos pênaltis. À época, o esquema 4-4-2 proposto pelo técnico foi vital para a campanha, com atenção especial ao sistema defensivo.

Eleito o melhor técnico do Equador nas temporadas 2019 e 2020, o argentino se transferiu a Guayaquil para comandar o Barcelona. No clube mais popular do país, teve grande identificação com a torcida. Esteve à frente da equipe em 90 partidas, com 43 vitórias; seu time marcou 133 gols e sofreu 83, além de ter conquistado mais um título nacional.

O Barcelona de Bustos foi ainda o algoz do próprio Santos na Libertadores passada, quando venceu o alvinegro por 2 a 0 e 3 a 1 pela fase de grupos, além de ter eliminado o Fluminense nas quartas de final da competição. O clube equatoriano acabou caindo posteriormente nas semifinais, diante do Flamengo. Pela competição nesta temporada, venceu os dois primeiros compromissos na pré-Libertadores.

Adepto de um estilo de jogo que se adapta aos seus oponentes, Bustos costuma trabalhar com os esquemas 4-2-3-1 e 4-4-2, e no Santos chega para suprir a expectativa imposta pelos dirigentes que buscavam um técnico com “DNA ofensivo”.

Neste início de temporada, o Peixe ainda não emplacou: é o segundo colocado no grupo D do Campeonato Paulista, com duas vitórias em oito jogos, e busca formação ideal para a sequência da temporada.

