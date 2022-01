Quem é Endrick, a joia do Palmeiras na Copinha 2022

A vitória do Palmeiras sobre o Real Ariquemes-RO, neste sábado, 8, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, contou mais uma vez com o brilho do atacante Endrick. O garoto de apenas 15 anos começou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e anotou mais dois gols, que fecharam o triunfo palmeirense por 3 a 0.

Em apenas dois jogos, a joia do Verdão já tem quatro bolas na rede e se estabelece entre os artilheiros da competição, além de pintar como a grande estrela de sua equipe. Até o momento, ele já soma 167 gols em 170 jogos pela base do Palmeiras.

Endrick é natural de Brasília e nasceu em 2006. Ele chegou ao Palmeiras em 2017, para atuar no sub-11, depois de um vídeo gravado pelo seu pai chegar nas mãos de um dos treinadores das categorias de base do clube. O sucesso foi meteórico, com destaque absoluto entre os garotos de sua idade. No início de 2021, então com 14 anos, Endrick foi promovido precocemente para o sub-17, prática que o clube faz com os principais destaques da base, para acelerar a maturação física e técnica dos atletas.

No segundo semestre de 2021, foi a vez do atacante receber as primeiras oportunidades na equipe sub-20. Mesmo com uma relevante diferença de idade para seus companheiros e adversários mais velhos, Endrick voltou a se destacar. Em um único ano, ele conseguiu a proeza de participar de três campanhas de destaque no Paulistão, em três categorias diferentes: foi campeão no sub-15 e no sub-20, além de vice no sub-17.

Como Endrick tem apenas 15 anos de idade, o seu contrato com o Palmeiras ainda é amador. Ele só poderá assinar um vínculo profissional quando completar 16 anos, o que acontece no dia 21 de julho. Com todo esse sucesso nas categorias de base, o jovem atacante já vive a expectativa de ser chamado para completar atividades do time profissional na Academia de Futebol sob os olhares de Abel Ferreira.

O protagonismo de Endrick já fez crescer os olhos de vários clubes. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo é o principal time brasileiro interessado no garoto. O Rubro-Negro ainda não teria feito uma proposta oficial, mas tentou um contato com o staff da joia através de um intermediário. Gigantes europeus como Manchester City, Barcelona e Real Madrid também já estariam monitorando o jovem palmeirense.

Para se resguardar do interesse de outros clubes, o Palmeiras conta com a confiança da família de Endrick. Douglas Sousa, pai do jogador, foi funcionário da limpeza do clube na Academia de Futebol no início da trajetória de seu filho na equipe.

“A história do Endrick já diz tudo. O fato do Palmeiras abrir as portas para o meu filho, deles terem me acolhido e me dado um serviço, de permitirem ao meu filho disputar uma Copinha com 15 anos… Por isso tudo eu tenho que demonstrar gratidão ao clube, pela oportunidade de, não só o meu filho, mas toda a família realizar um sonho. Temos nossos princípios e a gratidão está acima de tudo. Então a nossa vontade é o Endrick fazer história no Palmeiras. A gente não tem intenção nenhuma de sair. Nossa vontade é ficar no clube”