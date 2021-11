Quem é Deyvid, ex-jogador de futebol e padrasto de Marília Mendonça

Deyvid Fabrício De Souza, marido de Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, virou assunto nas redes sociais durante o velório da cantora, que morreu na última sexta-feira, 5, em acidente aéreo na cidade de Caratinga-MG, onde faria um show. Em um evidente e espantoso caso de racismo estrutural, ele foi confundido com um segurança de sua própria mulher por internautas. O padrasto de Marília Mendonça é um ex-jogador de futebol profissional, que atuou como goleiro de equipes como Palmas, Goianésia e Aparecidense.

Aos 29 anos, Deyvid não tem vínculo com clubes desde 2017, quando sua passagem pelo Aparecidense chegou ao fim. Pela equipe de Aparecida de Goiânia, o ex-atleta participou de boas campanhas, como o vice-campeonato goiano de 2015. Porém, o goleiro raramente era relacionado para partidas e, no Brasileirão Série D de 2015 fez, pela primeira rodada do torneio, seu único jogo que consta em registros pelo clube.

Mesmo inativo embaixo das traves, o padrasto de Marília mantém em seu perfil do Instagram imagens e vídeos da época de atleta, além de postagens sobre partidas de futevôlei com amigos, entre eles o cantor sertanejo Leonardo.

Como comprovam outras fotos em suas redes sociais, Deyvid também vestiu as camisas de XV de Jaú, de São Paulo, e dos goianos Itabaraí e Canedense, equipes acostumadas a disputar divisões inferiores do futebol brasileiro.

Casado com Ruth Moreira desde 2018, o ex-goleiro é bastante ativo nas redes sociais. Em 2020, quando o movimento antirracista ganhou impulso em todo o mundo após a morte do americano George Floyd, o padrasto de Marília Mendonça se manifestou contra a desigualdade racial.

A última postagem do ex-jogador aconteceu há cinco dias, no aniversário de Ruth, e foi invadida por fãs da cantora, com pedidos para Deyvid cuidar bem de Léo, filho de Marília com Murilo Huff, de um ano e dez meses.