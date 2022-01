Quem é Alario, o novo camisa 9 pretendido pelo Palmeiras

O Palmeiras segue no mercado em busca do centroavante dos sonhos para 2022, e o grande favorito da vez é, na verdade, um antigo flerte alviverde: o argentino Lucas Alario. O jogador de 29 anos está no Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde tem contrato até 2024. Destaque do River Plate, em 2015, ele foi campeão da Libertadores com a equipe e ficou conhecido como “o jogador dos gols decisivos”.

Natural do município de Tostado, em Santa Fé, o atacante começou a carreira no Colón, da Argentina, até ser transferido para o River em junho de 2015. Pelos Millonarios, o jogador, então com 23 anos, fez ótimas aparições. Nos três anos em que permaneceu na equipe marcou 42 gols e deu 9 assistências em 83 jogos.

Entre os argentinos, Alario ganhou fama de decisivo porque logo em seu jogo de estreia pela equipe, uma semifinal de Libertadores diante do Guaraní-PAR, o atacante deu as duas assistências para a vitória por 2 a 0.

Sem sentir a pressão, ainda marcou o gol que selou a classificação à final. Na finalíssima, não passou em branco e abriu o caminho para os 3 a 1 diante do Tigres, no Munumental de Nuñez. Naquela edição o jogador ainda marcou e ajudou o clube a se classificar para a final do Mundial de Clubes, quando o River acabou caindo para o favorito Barcelona.

Já nessa época o jogador ganhou suas primeiras oportunidades com a seleção argentina, onde já fez 9 jogos e marcou 3 gols.

Despertando interesse de clubes do exterior, em 2017, Alario recusou uma proposta milionária para atuar no futebol chinês. A transação estava avaliada na época em 18 milhões de euros (cerca de 58,4 milhões de reais na época). Em entrevista ao El Gráfico, o jogador comentou sobre as barreiras culturais e da decisão de permanecer no futebol argentino “Obviamente é dinheiro que você nunca viu ou está acostumado a ver. A decisão que tomei é continuar um tempo mais e ficar”, disse o jogador na época.

Mas a saída do país natal não tardaria. O jogador se transferiu para o Bayern Leverkusen em agosto de 2017. O contrato entre o clube e Alario se encerraria em 2022, mas já no ano passado as partes optaram por estender o contrato por mais três anos, até junho de 2024. Pelo clube alemão, Alario atuou em 147 partidas, balançou as redes 52 vezes e foi garçom em 16 oportunidades.

No último ano, o jogador chegou a ser convocado pelo técnico argentino Lionel Scaloni para disputar a Copa América, mas devido a uma lesão no tendão da coxa direita ele acabou cortado às vésperas do torneio.

Nesta última temporada o argentino perdeu ainda a titularidade no Bayern Leverkusen e tem atuado menos nas partidas, situação que o Palmeiras pode usar como argumento para convence-lo a atuar fora da Europa.

