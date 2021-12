Quem cai? Como assistir à última rodada do Brasileirão 2021

O Campeonato Brasileiro de 2021 chega ao fim nesta quinta-feira, 9, e todos os jogos acontecem simultaneamente, às 21h30 (de Brasília). Com o Atlético Mineiro campeão antecipado, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza garantidos na Libertadores e Chapecoense e Sport com a vaga carimbada na Série B 2022, algumas ambições ainda estão em jogo. Além de uma briga para se classificar à competição continental mais importante da América do Sul, Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio lutam contra o rebaixamento. Dois deles cairão.

Duas vezes campeão brasileiro (1981 e 1996) e três da Libertadores (1983, 1995 e 2017), o Grêmio de elenco badalado enxerga “uma luz no fim do túnel” para seguir na elite. Com 40 pontos, na 18º colocação, o time recebe na Arena do Grêmio o Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Para não cair, o time gaúcho precisa vencer e torcer para uma derrota de Juventude e Bahia. Como todos os outros duelos do dia, a bola rola às 21h30 e será transmitido pela Globo (para MG e RS), SporTV e Premiere.

Importante para o sonho gremista de manutenção na Série A, o Juventude, 17º colocado com 43 pontos, enfrenta, no Alfredo Jaconi, o Corinthians, já classificado para a Libertadores. O jogo com transmissão exclusiva do Premiere pode definir a continuidade do clube gaúcho na elite. No entanto, nem apenas uma vitória simples basta, pois os rivais também precisam tropeçar. Um desses que precisa tropeçar para o alviverde do Rio Grande do Sul continuar na elite é o Bahia, que joga fora de casa contra o Fortaleza, assegurado na competição continental mais importante da América do Sul. Uma vitória baiana na Arena Castelão representa a vaga na Série A de 2022. O jogo será transmitido por TNT, HBO Max e Premiere.

Veja como assistir a todos jogos desta quinta-feira de Brasileirão:

21h30

Grêmio x Atlético-MG – Globo (RS e MG), SporTV e Premiere

Fortaleza x Bahia – TNT, HBO Max e Premiere

Juventude x Corinthians – Premiere

Fluminense x Chapecoense – Globo (RJ, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, PI, RN, PB, SE, BA, TO, GO, ES, SC e Juiz de Fora) e Premiere

América-MG x São Paulo – Globo (SP, DF, MG, CE, AL, MT, MS e PR) e Premiere

Palmeiras x Ceará – Space, HBO Max e Premiere

Red Bull Bragantino x Internacional – SporTV 3 e Premiere

Santos x Cuiabá – Premiere

Atlético-GO x Flamengo – Premiere

Sport x Athletico – Sem transmissão