Quartas de final da Copinha estão definidas; confira o chaveamento

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidas. Depois dos jogos das oitavas disputados nas últimas segunda e terça-feira, 16 e 17, respectivamente, restaram apenas oito equipes no torneio. A final acontece dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

O primeiro a garantir vaga na fase foi o Goiás, ao golear o Grêmio Novorizontino. Na sequência, o Floresta-CE eliminou o Athletico Paranaense nos pênaltis. Mais tarde, o Sport bateu o Cruzeiro. O Palmeiras, atual campeão, goleou o Mirassol.

No segundo dia das oitavas, o Santos ganhou do Água Santa. Depois de uma paralisação por chuva, foi a vez do América Mineiro bater o Red Bull Bragantino. Na partida das 19h30, o Fortaleza venceu o Ibrachina. A última vaga ficou com o Ituano, ao vencer o Internacional nos pênaltis.

As quartas de final começam já nesta quarta-feira, às 19h, com Sport e Goiás, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão exclusiva do canal fechado SporTV. Em sequência, às 21h45, o Palmeiras enfrenta o Floresta, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão do SporTV em rede fechada e da Rede Vida em rede aberta.

Na próxima quinta-feira, 19, o América Mineiro encara o Ituano, às 19h, na Arena Barueri, transmitido pelo SporTV. Depois, o Santos enfrenta o Fortaleza, às 21h45, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão do SporTV e Rede Vida.

Confira o chaveamento da competição:

Onde assistir às quartas de final:

18 de janeiro

19h – Sport x Goiás – SporTV

21h45 – Palmeiras x Floresta – Rede Vida e SporTV

19 de janeiro

19h – América-MG x Ituano – SporTV

21h45 – Santos x Fortaleza a Rede Vida e SportTV