Quanto Palmeiras e Chelsea gastaram para montar seus times

Palmeiras e Chelsea fazem a finalíssima do Mundial de Clubes neste sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), e o que chama atenção entre os 11 titulares que entraram em campo por seus times nas semifinais é a disparidade do valor de cada elenco. O clube londrino gastou estrondosos 425,8 milhões de euros (2,5 bilhões de reais) em transferências para contratar os jogadores que começaram jogando, cerca de 15 vezes mais do que o Palmeiras investiu – 27,6 milhões de euros (164,5 milhões de reais).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo dados do site Transfermarkt, o jogador mais caro entre os titulares do Chelsea é o atacante belga Romelu Lukaku, autor do gol da classificação da equipe para a final do Mundial. Ele custou aos cofres do clube 113 milhões de euros (cerca de 704 milhões de reais na cotação da época), vindo em agosto do ano passado da Inter de Milão, da Itália. Importante apontar que os valores citados correspondem somente às taxas de transferência pagas pelos clubes, e não incluem outros gastos como salários, luvas e comissões.

O Palmeiras, por sua vez, ocupa o primeiro lugar no ranking de clubes mais valiosos do Brasil – cerca de 175 milhões de euros (pouco mais de 1 bilhão de reais) – segundo dados do Transfermarkt. Apesar disso, no entanto, o montante do valor pago nos jogadores que entraram em campo na estreia é de “apenas” 24,1 milhões de euros (143 milhões de reais). O jogador mais caro do elenco é o também atacante Rony, por quem o alviverde desembolsou 6 milhões de euros em 2020 (28 milhões de reais à época).

Continua após a publicidade

Confira os valores dos 11 jogadores titulares de cada equipe:

Chelsea

Édouard Mendy (goleiro) – veio do Rennes, em 2020, por 24 milhões de euros

Andreas Christensen (zagueiro) – veio do Brøndby, em 2012, custo zero

Thiago Silva (zagueiro) – veio do Paris Saint Germain, em 2020, custo zero

Antonio Rüdiger (zagueiro) – veio da Roma, em 2017, por 35 milhões de euros

César Azpilicueta (lateral) – veio do Olympique, em 2012, por 8,8 milhões de euros

Jorginho (volante) – veio do Napoli, em 2018, por 57 milhões de euros

Mateo Kovacic (volante) – veio do Real Madrid, em 2019, por 45 milhões de euros

Marcos Alonso (lateral) – veio da Fiorentina, em 2016, por 23 milhões de euros

Hakim Ziyech (meia) – veio do Ajax, em 2020, por 40 milhões de euros

Kai Havertz (meia) – veio do Bayer Leverkusen, em 2020, por 80 milhões de euros

Romelu Lukaku (atacante) – veio da Inter de Milão em 2021 por 113 milhões de euros

TOTAL: 425,8 milhões de euros

Palmeiras

Weverton (goleiro) – veio do Athletico-PR, em 2018, por 500 mil euros

Marcos Rocha (lateral) – veio do Atlético-MG, em 2019, por 2 milhões de euros

Gustavo Gómez (zagueiro) – veio do Milan, em 2020, por 5,5 milhões de euros

Luan (zagueiro) – veio do Vasco, em 2017, por 3 milhões de euros

Piquerez (lateral) – veio do Peñarol, em 2021, por 3,2 milhões de euros

Danilo (volante) – veio do PFC Cajazeiras, em 2020, por 100 mil euros

Zé Rafael (volante) – veio do Bahia, em 2019, por 3 milhões de euros

Raphael Veiga (meia) – veio do Coritiba, em 2018, por 1,3 milhão de euros

Gustavo Scarpa (meia) – veio do Fluminense, em 2018, custo zero

Dudu (atacante) – veio do Dínamo Kiev, em 2015, por 3 milhões de euros

Rony (atacante) – veio do Athlético-PR, em 2020, por 6 milhões de euros

TOTAL: 27,6 milhões de euros

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!