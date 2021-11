Quando, onde e por quem será disputado o Mundial de Clubes de 2021

O Palmeiras é o campeão da Libertadores 2021. Com um gol de Deyverson, a equipe paulista bateu o Flamengo no Estádio Centenário, em Montevidéu, por 2 a 1. Passada a euforia pelo título, o torcedor alviverde já começará a vislumbrar a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O torneio será disputado nos Emirados Árabes Unidos, provavelmente em meados de fevereiro (a data oficial será divulgada na próxima segunda-feira, 29, junto ao sorteio dos confrontos) e será disputado por Chelsea, Al Hilal, Al Ahly, Monterrey, Auckland City e Al Jazira, além do campeão sul-americano.

Afetado pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o torneio tradicionalmente disputado em dezembro de todo ano vai para o segundo ano consecutivo em outra data. A edição de 2020, vencida pelo Bayern de Munique, aconteceu entre o dia 4 e 11 de fevereiro deste ano, no Catar. Na ocasião, o Palmeiras ficou com a quarta colocação, após ser eliminado pelo Tigres, do México, na semifinal, e perder para o Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar.

Inicialmente, a edição deste ano seria disputada entre os meses de junho e julho em um novo formato. Contudo, as condições impostas pela pandemia fizeram a Fifa adiar a ideia e manter por mais uma temporada o tradicional regulamento.

O calendário e a sede, da mesma forma, foram mudados. A data fugirá da tradicional, mas ainda não foi divulgada e deve acontecer em fevereiro de 2022. O Japão, comum anfitrião da competição, anunciou desistência e os Emirados Árabes Unidos assumiram a organização. O último brasileiro campeão do Mundial de Clubes é o Corinthians, que venceu o título em 2012.

Formato de disputa

Como o regulamento continuou com o tradicional, sete times disputarão o torneio. Um representante de cada continente mais o campeão nacional do país-sede. Assim, o Auckland City, time nomeado pela OFC (Federação de futebol da Oceania) enfrenta o Al Jazira, campeão dos Emirados em 2020/21, nos playoffs. O vencedor avança para as quartas de final e pode enfrentar Al Hilal, time saudita campeão da Liga dos Campeões da Ásia, Al Ahly, time egípcio campeão da Liga dos Campeões da África, ou o Monterrey, time mexicano campeão da Liga dos Campeões da América do Norte e Central. (PALMEIRAS OU FLAMENGO) e Chelsea entram já nas semifinais. Os perdedores das quartas de final jogam a disputa pelo 5º lugar, enquanto os perdedores das semifinais se encontram na disputa pelo 3º lugar.

Os participantes

CHELSEA (Inglaterra)

Campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea de Thomas Tuchel chega como grande favorito para vencer o Mundial de Clubes. Em busca do primeiro título do mundo, tendo em vista que em 2012 o clube inglês ficou com o vice ao ser derrotado pelo Corinthians, os Blues vivem momento embalado na temporada. São 20 partidas, com 13 vitórias, cinco empates e duas derrotas. Forte no ataque e na defesa, o time marcou 43 gols e sofreu apenas oito.

Contando com Jorginho e N’Golo Kanté no meio-campo, a equipe londrina conta com a segurança defensiva comandada pelo zagueiro brasileiro Thiago Silva e no ataque tem a força do belga Romelu Lukaku e do inglês Mason Mount. O artilheiro da temporada é o ala-direito Reece James, com cinco gols marcados.

AL HILAL (Arábia Saudita)

Carne de pescoço. Assim pode ser definido o time saudita. Com um elenco vasto, treinado pelo venezuelano Leonardo Jardim, ex-Monaco e Sporting, a equipe será um problema para qualquer adversário. Campeão da Liga dos Campeões da Ásia no último dia 23, sobre o Pohang Steelers, da Coréia do Sul, o Al Hilal não perde desde abril e é o atual campeão da Premier League saudita. Alguns jogadores bastante conhecidos no cenário mundial estão por lá. Titular da Copa do Mundo de 2018, o zagueiro sul-coreano Jang Hyun-soo é protegido pelo volante colombiano Gustavo Cuellar, ex-Flamengo. Na criação e no ataque, o Al Hilal conta com o brasileiro Matheus Pereira, formado pelo Sporting e adquirido recentemente junto ao West Brom por 18 milhões de euros (114 milhões de reais), Andre Carrillo, peruano titular da seleção por anos, Luciano Vietto, argentino com passagens por Villarreal e Atletico de Madri, Moussa Marega, atacante ex-Porto, e Bafétimbi Gomis, atacante francês com passagem pelo Lyon.

MONTERREY (México)

Rumo à quinta participação no Mundial de Clubes, o Monterrey chega prometendo complicar para qualquer adversário. Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf sobre o América no dia 28 de outubro, o time do nordeste mexicano nunca chegou a uma final da competição internacional. Vivendo um final de 2021 instável, a equipe treinada por Javier Aguirre busca se desvencilhar das quatro derrotas e três empates nos últimos dez jogos para chegar com força. À disposição do treinador que comandou a seleção mexicana em 2002 e 2010, um plantel experiente e valioso, liderado por Stefan Medina, colombiano presente nas convocações de seu país. Vestindo a 10, o atacante Duván Vergara, de 25 anos, é uma das boas opções ofensivas. Os mais badalados destaques são Carlos Rodriguez, jovem meio-campo, Maxiliano Meza, meia com passagens pela Argentina, Joel Campbell, costa-riquenho destaque da Copa do Mundo de 2014, Vincent Janssen, holandês ex-Tottenham, e Hector Moreno, defensor de três Copas pelo México.

AL AHLY (Egito)

Carrasco do Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de 2020, o egípcio Al Ahly vai para a 7ª edição de Mundial. Sem um elenco tão caro, o time de Cairo aposta no trabalho do sul-africano Pitso Mosimane. Auxiliar da África do Sul no ciclo para a Copa do Mundo de 2010, o treinador ainda não foi derrotado nesta temporada e venceu sete dos oitos jogos. O goleiro Moha El-Shenawy, de 32 anos, capitaneia a equipe e foi titular da Copa do Mundo de 2018 com a seleção egípcia. Afsha, meia habilidoso, também é do Egito e defende o time nacional. Jogador da seleção sul-africana, Percy Tau, atacante de 27 anos, chegou recentemente do Brighton, da Inglaterra, e é esperança de gols.

AL JAZIRA (Emirados Árabes Unidos)

Comandado por Marcel Keizer, holandês com passagem pelo Ajax, o Al Jazira é o atual campeão do Campeonato Emiradense de Futebol. Da cidade de Abu Dhabi, o time entra nos playoffs com grandes chances de se classificar às quartas de final. Com os atacantes brasileiros João Victor, ex-Wolfsburg revelado pelo Palmeiras, e Bruno, revelado pelo Novorizontino, o clube dos Emirados conta com um elenco experiente. Ali Mabkhout, desde 2008, e Khalfan Mubarak, desde 2012, são as peças principais no lado anímico do Jazira.

AUCKLAND CITY (Nova Zelândia)

Nomeado pela OFC para representar o continente no campeonato, o time da Nova Zelândia é o “patinho feio” entre os participantes. Nove vezes campão da Liga dos Campeões da Oceania e octa da Liga Neozelandesa, o time não joga desde julho, tendo em vista que o futebol da região foi fortemente afetado pela pandemia. O treinador é o inglês José Figueira, que também comanda a seleção sub-17 da Nova Zelândia.

