Quando e como será o sorteio das oitavas de final da Libertadores

A fase de grupos da Libertadores chega ao fim nesta quinta-feira, 26, e gera expectativas pela definição dos últimos quatro times que avançarão para os confrontos de mata-mata. Nesta sexta, 27, às 13h (de Brasília), a Conmebol realizará o sorteio que definirá as oitavas de final do torneio. O evento acontece na sede da entidade em Luque, no Paraguai, e poderá ser acompanhado em tempo real no site de PLACAR.

No pote 1 estão os oito primeiros colocados. Até aqui, seis deles já foram definidos: Palmeiras, Estudiantes-ARG, Atlético-MG, River Plate-ARG, Colón-ARG e Flamengo.

Já o pote 2 reserva os oito segundos colocados, que também tem seis times classificados: Emelec-EQU, Vélez Sarsfield-ARG, Tolima-COL, Fortaleza, Cerro Porteño-PAR e Talleres-ARG.

Agora, os resultados dos jogos das equipes das chaves B e E definem quem serão os quatro times que avançam. No grupo B, se enfrentam nesta quinta, 26, às 19h (de Brasília): Libertad-PAR x The Strongest-BOL e Athletico-PR x Caracas-VEN.

🏆 A definição do Grupo B! 🔥 São 2️⃣ vagas com 4️⃣ clubes na disputa pelo lugar nas oitavas da CONMEBOL #Libertadores! 🇵🇾🆚🇧🇴 @Libertad_Guma @ClubStrongest

🇧🇷🆚🇻🇪 @AthleticoPR @Caracas_FC 🤔 Quem vai seguir no caminho da #GloriaEterna? pic.twitter.com/iqD6vPm3bb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

Mais tarde, às 21h (de Brasília), entram em campo os times do grupo E: Corinthians x Always Ready-BOL e Boca Juniors-ARG x Deportivo Cali-COL. As equipes que não avançarem, seguem vivas para a disputa do terceiro lugar de cada chave, que garante vaga na segunda fase da Sul-Americana.

🏆 A definição do Grupo E! 🔥 São 2️⃣ vagas com 3️⃣ clubes na disputa pelo lugar nas oitavas da CONMEBOL #Libertadores! 🇧🇷🆚🇧🇴 @Corinthians @ClubAlwaysReady

🇦🇷🆚🇨🇴 @BocaJrsOficial @AsoDeporCali 🤔 Quem vai seguir no caminho da #GloriaEterna? pic.twitter.com/SSO8UVnrSS — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

No sorteio já será definido também todo o chaveamento até o dia da final da Libertadores. Os classificados são divididos entre o pote A, onde ficam as equipes que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos, e o pote B, onde ficam os times que garantiram vaga na segunda posição. Equipes que já se enfrentaram na primeira fase ou que são do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas.

No calendário divulgado pela Conmebol, consta, inicialmente, que os confrontos de ida estão marcados para os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os de volta ficam para os dias 5, 6 e 7 de julho.

Das 32 equipes que iniciaram a disputa da atual fase, oito são brasileiras. Avançam para as oitavas apenas os dois primeiros de cada chave, somando 16 times no total.

O Palmeiras, atual campeão da competição, fez campanha com 100% de aproveitamento – 18 pontos, com seis vitórias em seis jogos. A equipe de Abel Ferreira garantiu o direito de decidir todos os mata-matas em casa.

O Flamengo, atual vice, também já passou. Mesma situação vivida pelo Atlético-MG e Fortaleza, outros classificados. Somente o América-MG ficou pelo caminho, com a última colocação no grupo D, com apenas dois pontos.

Confira abaixo as equipes de cada grupo que já estão classificadas para as oitavas de final da Libertadores 2022:

GRUPO A: Palmeiras e Emelec-EQU

GRUPO B: A definir

GRUPO C: Estudiantes-ARGE e Vélez Sarsfield-ARG

GRUPO D: Atlético-MG x Tolima=COL

GRUPO E: A definir

GRUPO F: River Plate-ARG e Fortaleza

GRUPO G: Colón-ARG e Cerro Porteño-PAR

GRUPO H: Flamengo e Talleres-ARG

Confira o calendário completo até a final da competição:

OITAVAS DE FINAL

Ida: 28 a 30 de junho

Volta: 5 a 7 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 2 a 4 de agosto

Volta: 9 a 11 de agosto

SEMIFINAL

Ida: 30 de agosto e 1 de setembro

Volta: 6 e 7 de setembro

FINAL

29 de outubro

