Quais clubes ainda brigam contra rebaixamento nas grandes ligas europeias

A temporada europeia termina neste fim de semana, com títulos ainda em disputa na Inglaterra e na Itália. Para além das taças e vagas nas competições internacionais, a disputa na parte baixa das tabelas também promete.

PLACAR analisou a situação da briga contra o rebaixamento nas cinco principais ligas da Europa; confira:

Campeonato Inglês

Buscando fugir da 18ª posição – primeira que rebaixa no Campeonato Inglês -, Burnley e Leeds United vão para a última rodada da Premier League empatados em 35 pontos. Em situação levemente mais confortável, o time do condado de Lancashire tem saldo de gols maior do que o Leeds, do atacante Raphinha, da seleção brasileira.

Na última rodada, marcada para o próximo domingo, 22, o Burnley recebe o Newcastle United, embalado após boa reta final de competição. Uma vitória simples salva a equipe do estádio Turf Moor. Simultaneamente, o Leeds United visita o Brentford e está rebaixado em caso de empate. Watford e Norwich já estão rebaixados.

Campeonato Espanhol

Levante e Alavés já estão rebaixados para La Liga 2. Assim, a briga para fugir da terceira vaga para o descenso segue dura, entre Cádiz, Mallorca e Elche. Os jogos das equipes estão marcados para as 15h (de Brasília) do próximo domingo, 22.

Dependendo de uma vitória para escapar, o Granada recebe o Espanyol, 13º colocado e sem vitória há seis jogos. O Mallorca, que também depende apenas de si mesmo, visita o Osasuna, que briga para terminar na parte de cima da tabela. Mais desesperado e dependendo de tropeço dos concorrentes, o Cádiz viaja para encarar o lanterna Alavés, no País Basco.

Campeonato Alemão

As 34 rodadas da Bundesliga foram disputadas e Greuther Fürth e Arminia Bielefeld foram rebaixados de maneira direta. O 16º colocado, Hertha Berlim, ainda terá sua segunda chance na repescagem, contra o tradicional Hamburgo.

A primeira partida, em Berlim, na última quinta-feira, 19, terminou com vitória do Hamburgo por 1 a 0. O jogo de volta acontece na segunda-feira, 23, e o Hertha precisa reverter a situação para seguir na elite.

Campeonato Italiano

Enquanto Milan e Inter de Milão lutam pelo título italiano, Cagliari e Salernitana disputam a vaga restante para continuar na Serie A. O desfecho será descoberto após às 16h do próximo domingo, 22, quando as duas “desesperadas” entram em campo.

Fora de casa, o Cagliari, atual 18º, com 29 pontos, encara o rebaixado Venezia e precisa vencer para seguir sonhando. A Salernitana, em 17º, com 31, recebe o Udinese e não pode se contentar com um empate, tendo em vista o saldo de gols inferior ao do rival pela estadia na elite.

Campeonato Francês

Apesar da dura situação, todos os integrantes da zona de rebaixamento da Ligue 1 ainda podem sonhar, tendo em vista que o 18º lugar disputa a repescagem contra o Auxerre ou Souchaux (jogando agora, ADICIONAR). Assim, Metz, Saint-Étienne e Bordeaux ainda têm esperanças de seguir na elite. Todos os jogos da rodada acontecem neste sábado, 21, às 16h.

Maior campeão francês, o Saint-Étienne é o 19º e para seguir na primeira divisão, encara o Nantes. Lanterna, com 28 pontos, o Bordeaux vê a vitória sobre o Stade Brestois como inegociável, tendo em vista que a mesma deve acontecer por um alto placar, para tirar os 12 gols de saldo em relação ao 18º, Metz. Em situação mais confortável na classificação, a equipe promovida na temporada 2018/19 encara o já campeão Paris Saint-Germain, na capital da França.

