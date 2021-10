PSG x City: Messi é relacionado e pode voltar em jogo decisivo

Lionel Messi estará entre os relacionados do Paris Saint-Germain para a partida diante do Manchester City, às 16h, no Parque dos Príncipes, em confronto válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O clube francês divulgou a presença do argentino entre os 23 convocados para a partida. De acordo com a emissora RMC Sport, o atacante apresentou melhoras da lesão óssea no joelho esquerdo e voltou aos treinamentos no domingo, 26.

Messi passou por ressonância magnética depois da vitória por 2 a 1 do PSG sobre o Lyon, no último dia 19, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. A avaliação apontou a lesão óssea.

A partida ficou marcada pela clara demonstração de incômodo do camisa 30 com o treinador Maurício Pochettino ao ser substituído por Hakimi, aos 30 minutos do segundo tempo.

Pochettino estendeu a mão para cumprimentar Messi, que não aceitou. O ato foi alvo de críticas, principalmente, na imprensa espanhola que tratou o tema como o início de uma polêmica.

O joelho esquerdo preocupava depois de uma falta que sofreu de Luís Martínez no duelo contra a Venezuela, pela seleção argentina, durante as Eliminatórias da Copa de 2022. Messi seguiu em campo, mas depois confessou ter sentido desconforto.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi. A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP — 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021

Para o esperado confronto, o PSG não contará com o meio-campista Angel Di Maria, suspenso, e o zagueiro Sérgio Ramos, em trabalhos de recuperação física. O time tropeçou na primeira rodada da Champions ao empatar por 1 a 1 diante do Club Brugge, fora de casa.

