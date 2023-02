PSG x Bayern de Munique: onde assistir à Champions nesta terça

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo nesta terça-feira, 14, às 17h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida que abre a rodada de mata-mata do torneio terá transmissão ao vivo pelo canal aberto SBT, pelo canal fechado TNT e pelo streaming da HBO Max.

O PSG chega para o confronto depois de duas derrotas consecutivas, eliminação na Copa da França e problemas no vestiário.

Na fase de grupos da Champions a equipe terminou em segundo lugar no grupo H, atrás do Benfica, e precisa superar o retrospecto negativo nas oitavas de final da competição.

A grande dúvida na escalação francesa que vai enfrentar o Bayern é o atacante Kyliam Mbappé. O jogador se recupera de uma lesão muscular. Com isso, a provável equipe de Christophe Galtier para a partida deve ser com: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sérgio Ramos, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Fabián Ruiz, Vitinha, Verratti, Neymar e Messi.

Já o Bayern de Munique chega para o confronto de três vitórias seguidas no Campeonato Alemão. Pela fase de grupos da Champions, ano passado, a equipe teve 100% de aproveitamento e foi líder do grupo.

Ainda sem poder contar com o atacante Sadio Mané, que se lesionou às vésperas da Copa do Mundo, a provável equipe que deve ir à campo contra o PSG deve ser com: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman (Müller); Choupo-Moting.

17h

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max

Milan x Tottenham – Space e HBO Max