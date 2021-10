PSG tenta aumentar recursos para manter Mbappé; jogador ainda quer sair

Atualizado em 15 out 2021, 16h26 - Publicado em 15 out 2021, 16h16

Por Da Redação Atualizado em 15 out 2021, 16h26 - Publicado em 15 out 2021, 16h16

A novela envolvendo Paris Saint-Germain, Real Madrid e Kylian Mbappé parece não chegar ao fim. De acordo com informações do jornal espanhol As, o PSG tenta aumentar os ganhos anuais para, assim, poder oferecer um salário maior e convencer Mbappé a permanecer. O jogador, por outro lado, já indicou que deve jogar a próxima temporada pelo clube espanhol.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Para manter Mbappé, os franceses desejam aumentar o rendimento anual em 171 milhões de euros (1 bilhão de reais), com o intuito de apresentar ao atleta uma proposta ainda mais atrativa de renovação.

Na última janela de transferências, o atacante externou o desejo de se mudar para Madri, mas o clube da capital francesa resistiu as negociações recusando uma oferta de 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais). A partir de de janeiro o atacante já poderá assinar um pré-contrato para sair de maneira gratuita em julho.

No último dia 4, em entrevista à rádio francesa RMC Sports, o atacante confirmou que pediu para deixar o clube, mas desmentiu a série de recusas a renovações contratuais. “As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo [diretor brasileiro do PSG]. Isso não é verdade. Me disseram: ‘Kylian, agora você está falando com o presidente”, disse o jogador.

Continua após a publicidade

“A partir do momento em que não quis renovar o meu contrato, disse ao PSG que queria sair. Queria que o PSG conseguisse uma quantia importante com a minha venda para assim conseguir encontrar um substituto de qualidade”, completou.

Ressentido com a postura do clube de não o liberar, Mbappé explicou publicamente o que o incomodou. “A minha posição sempre foi clara, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. Foi mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair no fim de julho”.

Desde quando o atacante desperdiçou a penalidade que eliminou a França da Eurocopa, no último dia 28 de junho, contra a Suíça, pelas oitavas de final da competição, o seu nome dificilmente saiu do noticiário. No início da atual temporada, as primeiras notícias sobre a vontade do atacante de deixar o PSG saíram, o que causou rejeição de parte da torcida parisiense.

No último fim de semana, ele foi fundamental para a seleção francesa ao marcar o gol decisivo na final da Nations League, vencida por 2 a 1 sobre a Espanha, no último domingo, 10, em Milão

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!