PSG tem lista com Haaland, Paquetá e Pogba para repor saída de Mbappé

O Paris Saint-Germain já se prepara para repor a perda do atacante francês Kylian Mbappé, que deve seguir para o Real Madrid na próxima temporada. De acordo com o jornal L’Equipe, o clube estabeleceu uma lista de prioridades no próximo mercado de transferências: o atacante noruguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o meia brasileiro Lucas Paquetá, do Lyon, e o meio-campista francês Paul Pogba, do Manchester United.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A publicação diz que o desejo por Haaland é antigo por parte da diretoria parisiense e que Paquetá, mesmo em um rival direto no país, está no topo da lista de interesses.

A situação de Pogba é tida como a mais possível uma vez que o jogador ficará sem contrato em julho e já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe. O jogador de 28 anos tem um alto salário e permanência improvável no United após ser alvo críticas de torcedores e uma série de desgastes públicos.

Haaland e Paquetá já tem vínculos mais longos, até 2024 e 2025, respectivamente, mas despertam forte interesse no mercado europeu. Agenciado pelo influente empresário italiano Mino Raiola, o norueguês já deu indícios de preferência por atuar no futebol espanhol. Paquetá, por sua vez, ganhou ainda mais vitrine por ter virado titular absoluto da seleção brasileira com Tite.

De acordo com o jornal alemão Bild, Mbappé será jogador do Real Madrid na próxima temporada. Ele teria assinado um pré-contrato que oficializará a transferência a partir do meio do ano. A publicação diz que o salário será de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual), o tornando no jogador mais bem pago do mundo.

O acordo não será oficializado, pelo menos, até o fim dos duelos entre as duas equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontecerá nos próximos dias 15 de fevereiro e 9 de março. Ele tem vínculo até 30 de junho e, desde 1º de janeiro, já poderia assinar um vínculo com outra equipe.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!