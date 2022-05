PSG se dispõe a vender Neymar e está aberto a propostas, diz site

O Paris Saint-Germain está aberto a propostas por Neymar, segundo o site Goal. Aos 30 anos, o atacante pode ser a peça a ser descartada da equipe após a renovação com Kylian Mbappé, que impactou as finanças do clube. De acordo com a publicação, tendo em vista o gasto com bônus que chega a 300 milhões de euros (1,5 bilhões de reais) para a permanência do francês, vender o craque brasileiro é uma possibilidade para compensar. As lesões e o rendimento abaixo da média na última temporada também são fatores que pesam na decisão.

Contratado em 2017 pela equipe de Paris por 222 milhões de euros, a maior taxa de transferência já paga na história, o brasileiro tem contrato até 2025. Autor de 100 gols em 144 jogos pelo PSG, Neymar foi tetracampeão francês, mas até agora não conquistou o principal objetivo de sua passagem pela equipe: vencer a Liga dos Campeões.

Segundo o site, o ídolo do Brasil não deseja deixar Paris, mas Luís Campos, possível novo diretor esportivo do PSG, vê a saída do atleta como benéfica. Vinculado ao Barcelona por diversas vezes desde que deixou o clube, o atacante pode ter também a possibilidade de disputar o Campeonato Inglês.

